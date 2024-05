Kristi Raik kandideerib Soome Välispoliitika Instituudi juhiks

Esmaspäeval lõppenud tähtajaks oli oma kandidatuuri UPI direktori kohale esitanud 21 soovijat, nende hulgas mitu tuntud teadlast, üks neist ka Raik, teatas ajaleht Helsingin Sanomat teisipäeval, tuues Raigi välja ühena kolmest juhtivast kandidaadist.

Uut ametiaega taotleb ka UPI senine direktor direktor Mika Aaltola, aga ta kandideerib samas ka Soome Koonderakonna (Kokoomus) nimekirjas ka Euroopa Parlamenti.

Aaltola on öelnud, et kui ta osutub valituks, asub ta tööle Euroopa Parlamendis. Aaltola osales ka aasta algul Soome presidendivalimistel ja kogus seal esimeses voorus üle 47 000 hääle.

Lisaks Aaltolale on taotlejate hulgas Upi programmidirektor Juha Jokela ja praegu Tampere ülikooli rahvusvaheliste suhete professor Hiski Haukkala, kes on muu hulgas töötanud president Sauli Niinistö kabinetiülema ja välispoliitika nõunikuna. Nimekirja kuuluvad Tampere ülikooli rahvusvahelise poliitika professor Tuomas Forsberg ja Tampere ülikooli teadusdirektor Hanna Ojanen.

Eesti Välispoliitika Instituudi direktor Raik on ka Turu ülikooli rahvusvahelise poliitika dotsent. Ta varasemalt juba töötanud Soome Välispoliitika Instituudis. Lisaks on Raik töötanud Euroopa Liidu nõukogu sekretariaadis Brüsselis. Lisaks on ta olnud külalisteadur mõttekodades Centre for European Policy Studiesasukohaga Brüsselis ja International Centre for Policy Studies, mis tegutseb Kiievis.

Raik kaitses doktorikraadi riigiteaduste alal Turu ülikoolis Soomes. Ta on avaldanud arvukalt teaduspublikatsioone, raporteid ja analüüse Euroopa välis- ja julgeolekupoliitika alal.