Toots tahab Narva Kreenholmi tuua tadžikkide puuvillatehase

Tootsi sõnul on Tadžikistani esindajad ammu kombanud võimalusi Eestis kanda kinnitada. Tadžikke huvitab kaubavahetus Euroopa Liiduga ning ka võimalus Eestis mõni tootmine avada. Narva kandis on selleks nii äripindu kui tööjõudu, ütles Toots.

"Nende eesmärk on üks, saada siia mingi tootmine, et siit müüa Euroopasse. Selleks nad peavad siin seda tootma, teist varianti ei ole. Ja praegu on paar asja meil teoksil, üks on puuvillaniidist siin tootmise alustamine ja teine on marmor- ja graniitkivi lihvimine," ütles Toots.

Tootsi sõnul käis ta Tadžikistanis linna huvides, sest Narvas on tööpuudus suur ning iga töökoht kulub marjaks ära. Nii võiks kivilihvimise tsehh Jaan Tootsi arvates maanduda mõnesse kohalikku tööstusparki ja puuvillatoodete tehas kas või Kreenholmi, millel on pikk puuvillatöötlemise ajalugu.

Narva linnapea Tadžikistani reis tekitas elavat vastukaja ning ka kriitikat.

Kesk-Aasia riigid kuuluvad teatavasti Kollektiivse Julgeoleku Lepingu organisatsiooni, seepärast peetakse Tadžikistani Venemaa liitlaseks, mis Ukraina sõja valguses eriti tore välja ei paista. Samas nagu kinnitab Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Jõhvi esinduse juhataja Margus Ilmjärv, tuleks nii Tadžikistani kui ka teiste Kesk-Aasia riikidega suhteid arendada. See on kasulik majanduslikult, kuid eeskätt poliitiliselt.

"Tegemist on maailmas olulise regiooniga, mis on praegu surutud Venemaa ja Hiina vahele. Ja kuna tegemist on kasvavate majandustega, siis nad otsivad endale alternatiive ja väljundeid väljaspool oma suuri naabreid. Kui neil tekib rohkem suhteid Euroopa Liiduga, nii majanduse vallas kui ka poliitiliselt, siis see annab nendele riikidele ka võimaluse iseseisvamalt käituda ja mitte alluda Venemaa diktaadile ja nad tahaksid tegelikult mängida majanduses ja poliitikas palju olulisemat ja iseseisvamat rolli," rääkis Ilmjärv.

Ilmjärve sõnul on koostööl Kesk-Aasia riikidega kindlasti ka majanduslik mõõde, kuna tegemist on kiiresti kasvavate majandustega ning lisaks on Kesk-Aasia riigid rikkad Euroopale vajalike loodusvarade poolest. Tootsi sõnul tulevad Tadžikistani esindajad mai lõpus Narva Tadžiki kaubandusesinduse avamise võimalusi uurima.