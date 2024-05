WSJ: Bideni hoiatus peatada relvatarned tekitab Iisraelis paanikat

Wall Street Journali sõnul ütlesid Iisraeli ametnikud ja analüütikud, et USA president Joe Bideni hoiatus peatada Iisraeli relvatarned näib olevat poliitiline sõnum, mis lühiajaliselt ei mõjuta Iisraeli võimet sõda pidada, kuid riigi pikaajaline võime võidelda mitmel rindel võib olla ohus, kui USA president täidab oma hoiatuse.

Biden lubas peatada edasised relvatarned juhul, kui Iisrael alustab suurt rünnakut Gaza lõunaosas asuvale Rafah' linnale. Linnas on sõja eest varjul üle miljoni palestiinlase.

Relvatarnete peatamine ähvardab kaasa tuua ajaloo suurima kriisi Iisraeli-USA suhetes. Relvatarnete peamine on võrreldav USA president Ronald Reagani otsusega lükata edasi hävitajate F-16 tarnimine Iisraelile Beiruti pommitamise ajal 1981. aastal.

"Kui meil on vaja üksi olla, siis seisame üksi. Nagu ma juba ütlesin – me võitleme küüntega," ütles Netanyahu neljapäeval avaldatud videosõnumis vastuseks Bidenile.

Iisraeli sõja- ja julgeolekukabinetid kogunesid neljapäeva õhtul. Iisraeli ametniku sõnul pidid nad arutama Iisraeli vastust USA otsusele laskemoonatarned peatada.

Iisraeli suursaadik: Bideni seisukoht on väga kahetsusväärne

Iisraeli suursaadik USA-s Michael Herzog ütles, et Bideni administratsiooni seisukoht on väga kahetsusväärne. "Ma arvan, et see saadab Hamasile ja meie vaenlastele selles piirkonnas vale sõnumi," ütles suursaadik.

"Keegi ei esitanud meile strateegiat Hamasi hävitamiseks ilma Rafah'ga tegelemata. Ma pole seda [strateegiat] näinud," ütles Herzog.

Bideni hoiatus relvatarned peatada oli neljapäeval Iisraeli uudistes ülimalt päevakajaline. Enamik reportereid ja analüütikuid väljendasid tarnete peatamise pärast ärevust ja iseloomustasid seda kui USA pettumust sõja juhtimises Iisraeli poolt, märki suhete halvenemisest ning ka kui hoiatust Netanyahule. Teised, sealhulgas Netanyahu toetajad, olid Bideni administratsiooni peale vihased, kuna administratsioon ei toetanud täielikult Iisraeli sõjaeesmärkide saavutamisel ja piiras peaministri tegevust pärast seitse kuud kestnud sõda.

"Kindlasti on julgeolekuasutused selle pärast šokeeritud," ütles Iisraeli endise riikliku julgeoleku nõuniku asetäitja Chuck Freilich. "Vähemalt lühiajalises perspektiivis on see aga ainult poliitiline avaldus. Sellel ei ole sõjalist mõju operatsioonidele Gazas. See võib aga tekkida, kui puhkeb suur võitlus Hizbollah'ga."

Iisrael on alates oktoobrist võidelnud ka Liibanoni liikumisega Hizbollah. Iisrael hoiab reservis laskemoonavarusid võimalikuks täiemahuliseks sõjaks Liibanoniga. Kuid juba Gaza sõja ajal on Iisrael neist varudest relvi ammutanud, kirjutas Wall Street Journal varem.

Iisraeli kaitseminister Yoav Gallant pöördus neljapäeval peetud kõnes kaudselt USA poole. "Pöördun nii Iisraeli vaenlaste kui ka meie parimate sõprade poole ja ütlen, et Iisraeli riiki ei saa alistada, ei Iisraeli vägesid, ei kaitseametkonda ega Iisraeli riiki. Jääme tugevaks, saavutame oma eesmärgid," sõnas ta.

Iisraeli riikliku julgeoleku minister: Hamas armastab Bidenit

"Hamas armastab Bidenit," ütles Iisraeli riikliku julgeoleku minister Itamar Ben-Gvir platvormil X. Mitmed teised Netanyahu valitsuskoalitsiooni liikmed vastasid vihaste sõnumitega Bideni suunal.

Samal ajal näitasid reaktsioonid USA otsusele ka lõhesid Iisraeli poliitikas ja ühiskonnas. Iisraeli sõjakabineti liige Benny Gantz, kes on ka Netanyahu rivaal, ütles: "USA seisis Iisraeli kõrval kõige raskemal hetkel ja Iisraeli ministrite rünnak tema vastu on vastutustundetu ja tänamatu, poliitilistest kaalutlustest lähtuvalt suunatud siseriiklikele eesmärkidele."

Briti välisminister David Cameron ütles, et Briti valitsus ei toeta samuti suurt sissetungi Rafah' linna ilma tsiviilelanike kaitsmise plaanita. Nad lisasid, et britid ei järgiks USA-d Iisraeli relvatarnete vähendamisel. Cameron märkis neljapäeval Londonis peetud välispoliitilise kõne lõpus küsimusi esitades, et Ühendkuningriik ei ole Iisraeli suur relvatarnija, tarnides vähem kui ühe protsendi riigi vajadustest.

Iisraeli väed võtsid selle nädala alguses oma kontrolli alla Rafah' ja Egiptuse piiripunkti. Iisraeli vägede edasiliikumine vallandades lahingud Palestiina võitlejatega. Iisrael nimetas enda tegevust "piiratud operatsiooniks".

Neljapäeval teatas Iisraeli sõjavägi, et operatsiooni käigus on Rafah's on hukkunud 50 võitlejat ning avastatud kümme tunnelišahti.

Samal ajal jätkusid ametnike sõnul neljapäeval läbirääkimised võimaliku rahuleppe üle, mille tulemusel vabastaks Hamas Iisraeli pantvangid. Luure Keskagentuuri direktor William Burns on viimastel päevadel piirkonnas viibinud, püüdes pärast kuudepikkust ummikut läbirääkimistega edasi liikuda. Läbirääkijad lahkusid Kairost ja naasevad eeldatavasti Egiptuse pealinna teisipäevaks.

Iisraeli ja USA luureametnikud on öelnud, et Hamasi täielik hävitamine on tõenäoliselt võimatu, olenemata sellest, kas Rafah' operatsioon toimub või mitte.