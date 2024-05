Avaliku sektori palgafond järgmisel aastal tõenäoliselt ei kasva

Kuigi avaliku sektori palgaküsimuseni pole valitsus järgmise aasta riigieelarve aruteludes veel jõudnud, on tänaseks juba selge, et palgafondi kasvu loota pole.

"Me peame kärpima viis protsenti või isegi suurema protsendi kõikidest riigieelarve püsikuludest ehk (jutt ei käi) mitte investeeringute kärpest, vaid püsikulude kärpest selleks, et üldse püsida kolmeprotsendises miinuses," lausus haridus- ja teadusminister Kristina Kallas (Eesti 200).

Näiteks haridusvaldkonnas nõuaks palga alammäära tõus Eesti keskmisega samas tempos ehk kuue protsendi võrra kasvades 50 miljonit eurot lisaraha, kuid selle asemel peab valitsus püsikulusid hoopis kärpima. Kristina Kallas leiab, et õpetajate tasu saab tõsta palgafondi diferentseerides läbi koondamiste või võttes ühelt ära ja andes teistele.

"Tänase palgafondi mahu juures me diferentseerime õpetajate palkasid eeldatavasti järgmisest aastast rohkem. Diferentseerime selles mõttes, et kvalifikatsioonile vastav õpetaja saab tõenäoliselt rohkem palka kui kvalifikatsioonile mittevastav õpetaja. Ja meisterõpetaja saab omakorda veel rohkem palka," lausus ta.

Avalike teenistujate palgad, välja arvatud õpetajatel, ei tõusnud ka tänavu, sest palgafond külmutati. Siseminister Lauri Läänemets (SDE) ei pea ka järgmisel aastal politseinike ja päästjate palgafondi tõusu reaalseks.

"See, et palgatõus ühel päeval tuleb, on kindlasti väga suure tõenäosusega. Lihtsalt me ei tea, mis summas täpselt, mis aastal. Miinimum peab olema see, et tänast sissetulekutaset hoida. Et koondamisi ei tuleks, et ma arvan, see on kõige olulisem asi," ütles Läänemets.

Riigikogu rahanduskomisjoni liige Jürgen Ligi (Reformierakond) peab aga koondamisi vältimatuks ja suisa hädavajalikuks.

"See ongi väljapääs. Kui palgafond on külmutatud, siis kas koondamine või vajaduse vähendamine struktuursete fondide kaudu ongi see leevendus," lausus ta.

Kultuuriminister Heidy Purga (Reformierakond) on töövisiidil Brüsselis ega leidnud aega kultuuritöötajate palgatõusu kommenteerimiseks.

Avaliku sektori järgmise aasta palgafond pannakse paika eelarveläbirääkimistel selle aasta sügiseks.