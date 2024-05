Pevkur: sõdurite Ukrainasse saatmise mõte ei ole kuhugi jõudnud

Ameerika väljaanne Breaking Defence kirjutas esmaspäeval viidates president Alar Karise julgeolekunõunikule Madis Rollile, et Eesti valitsus arutab tõsiselt sõdurite saatmist Ukrainasse.

Madis Roll ütles väljaande vahendusel, et valitsus analüüsib praegu võimalikku sõdurite Ukrainasse saatmist, lisades, et eelistatud oleks seda teha laiema NATO missiooni raames.

Kaitseminister Pevkuri sõnul mingit konkreetset arutelu valitsuses sõjaväelaste saatmise kohta Ukrainasse ei ole olnud.

"Siin midagi uut küll ei ole. Kui Prantsusmaa tuli välja selle mõttega, et kaaluda, kas Euroopa ja liitlased saavad midagi rohkem teha, siis on erinevates aruteludes seda mõtet veeretatud, aga see ei ole kusagile jõudnud, sellepärast, et praegu ei ole liitlaste seas selget arusaama, et mis see juurde annab," ütles Pevkur ERR-ile.

"Ma arvan, et seal on ka Madis Rolli sõnul võib-olla liiga julgelt tõlgendatud. Kindlasti mingit Eesti enda algatust ei ole ja kindlasti Eesti üksi midagi tegema ei hakka," lisas Pevkur.

Pevkuri sõnul on praegu prioriteediks saata Ukrainale laskemoona ja viia läbi treeninguid teistes riikides.

"Esimeses järjekorras on oluline Ukrainale saata laskemoona ja muud varustust. Ja väljaõpet me saame teha ka Poolas, mis on väga lähedal Ukrainale," lausus Pevkur.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron teatas veebruari lõpus, et maavägede saatmine Ukrainasse ei tohiks olla välistatud.

Peaminister Kaja Kallas ütles 6. märtsil riigikogus, et Eesti sõdurid Ukrainasse sõdima ei lähe.