Lääneriikide seisukohad Netanyahu vahistamismääruse üle lähevad lahku

Euroopa riikide reaktsioonid ulatusid algatuse tervitamisest kuni selle "kohutavaks" ja "arusaamatuks" nimetamiseni, kirjutas väljaanne Politico teisipäeval. USA president Joe Biden kritiseeris otsust ja ütles, et see on ennekuulmatu.

"Gazas toimepandud kuritegude eest tuleb vastutusele võtta kõrgeimal tasemel, olenemata toimepanijatest," kirjutas Belgia välisminister Hadja Lahbib sotsiaalmeediakanalis X (varasema nimega Twitter) algatuse kohta tehtud avalduses, rõhutades Belgia toetust Rahvusvahelise Kriminaalkohtu tööle.

Sloveenia välisministeerium tegi sarnase avalduse, milles nendib, et Iisraeli ja Palestiina territooriumil toime pandud sõjakuritegude ja inimsusevastaste kuritegude eest "tuleb vastutusele võtta sõltumatult ja erapooletult, olenemata nende toimepanijatest". "Vastutamise kohustus on julmuste ärahoidmiseks ja rahu tagamiseks ülioluline," kirjutas ministeerium.

Teised Euroopa Liidu liidrid suhtusid otsusesse vähem soodsalt.

"Rahvusvahelise Kriminaalkohtu peaprokuröri ettepanek anda välja demokraatlikult valitud valitsuse esindajate ja islamistliku terroriorganisatsiooni juhtide vahistamismäärus on kohutav ja täiesti vastuvõetamatu," kirjutas Tšehhi peaminister Petr Fiala.

Austria kantsler Karl Nehammer väljendas sarnaseid kahtlusi. "Austame täielikult Rahvusvahelise Kriminaalkohtu sõltumatust," kirjutas ta. "Arusaamatu on aga tõsiasi, et terroriorganisatsiooni Hamas juhti, kelle eesmärk on Iisraeli riigi väljasuretamine, mainitakse samaaegselt selle riigi demokraatlikult valitud esindajatega."

Ka Ühendkuningriigi valitsus distantseerus Rahvusvahelise Kriminaalkohtu sammust. "See tegevus ei aita kuidagi kaasa lahingute peatamisele, pantvangide vabastamisele või humanitaarabi kohaletoomisele ning liikumisele jätkusuutliku relvarahu suunas, mida me tahame näha," ütles Briti peaministri Rishi Sunaki pressiesindaja.

Biden: Iisraeli pealetung Gazas ei ole genotsiid

Ameerika Ühendriikide president Joe Biden nimetas ICC prokuröri taotlust Iisraeli juhtide vahistamismääruse saamiseks nördimapanevaks ning kinnitas oma jätkuvat toetust Iisraelile.

"See, mis toimub, ei ole genotsiid, me lükkame selle süüdistuse tagasi," ütles USA president oma avalduses.

Erinevalt kõigist Euroopa Liidu liikmesriikidest ei ole USA Rahvusvahelise Kriminaalkohtu täisliige.

"Ükskõik, millele see prokurör ka viitab, ei ole Iisrael ja Hamas samaväärsed," ütles Biden oma avalduses. "Seisame alati koos Iisraeliga tema julgeolekut ähvardavate ohtude vastu," rõhutas Biden Valge Maja roosiaias kõneledes.

"Me lükkame tagasi ICC prokuröri ettepaneku vahistada Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ja riigi kaitseminister," kinnitas president.

Biden lubas ühtlasi raudkindlat toetust Iisraelile.

"Me seisame koos Iisraeliga, et lüüa Sinwar ja ülejäänud Hamasi lihunikud Gazast välja," sõnas riigipea.

USA president lubas lisaks vabastada Hamasi 7. oktoobri terrorirünnaku ajal võetud pantvangid "tulgu põrgu või uputus".

Tund varem oli president teinud kirjaliku avalduse, milles kinnitas, et Rahvusvahelise Kriminaalkohtu prokuröri otsused on ennekuulmatud.

"ICC prokuröri taotlus vahistamismäärusteks Iisraeli liidrite suhtes on ennekuulmatu," ütles Biden avalduses, lisades ühemõtteliselt, et mida iganes prokurör ka ei püüa mõista anda, siis Iisraeli ja Hamasi vahele ei ole võimalik tõmmata mingit võrdusmärki.

ICC prokuröri taotlust väljastada vahistamismäärus Iisraeli riigijuhtide suhtes taunis ka USA välisminister Antony Blinken, nimetades seda häbiväärseks ja öeldes ühtlasi, et selline käik seab ohtu Gaza sõja relvarahukõnelused.

"Me ei ole nõus prokuröri öelduga võrdsustada Iisrael Hamasiga. See on häbiväärne," ütles Blinken avalduses prokurör Khani taotluse kohta.

Blinken seadis samuti kahtluse alla kohtu pädevuse ja märkis, et selline käik seab ohtu Gaza sõja relvarahukõnelused.

Samas Rahvusvahelise Kriminaalkohtu prokuröri avalduses ei süüdistata Iisraeli ja Hamasi juhte identsetes kuritegudes, märkis Politico.

Saksamaa avaldus, mis tuli hiljem kui teised, algas sellega, et riik austab kohut, tervitades selle loomist kui rahvusvahelise kogukonna põhisaavutust, kuid lisas samas: "Hamasi juhtide vahistamismääruste taotlemine samaaegselt kahe Iisraeli juhiga jätsid vale mulje."

Seejärel loetletakse avalduses Hamasi toime pandud kuritegusid ja väljendatakse toetust Iisraeli enesekaitse õigusele.

Rahvusvahelise Kriminaalkohtu prokurör Karim Khan esitas esmaspäeval taotluse Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu ja Hamasi juhi Yahya Sinwari, samuti Hamasi sõjaväelise tiiva komandöride Mohammed Deifi ja Ismail Haniyeh'i ning Iisraeli kaitseministri Yoav Gallanti vahistamiseks, viidates süüdistustele Iisraelis ja Gaza sektoris toime pandud sõjakuritegudele ja inimsusevastastele kuritegudele.

Hamas on samuti kritiseerinud Rahvusvahelise Kriminaalkohtu prokuröri taotlust oma juhtide vahistamiseks.