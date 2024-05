EKRE kutsus enne erakonnajuhiks pürgimist Kuusiku ERJK-st tagasi

EKRE kutsus enne erakonnajuhiks pürgimisest teatamist Silver Kuusiku Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjonist (ERJK) tagasi. Kuusik ütles intervjuus ERR-ile, et uus EKRE esindaja seal on Valmar Veste.

Kas see on tõsi, et EKRE juhatuse otsusega olete teie Erakondade Rahastamise Järelevalve komisjonist (ERJK) tagasi kutsutud?

Jah. Ma seda protokollitud otsust ei ole näinud, aga olen juhatuse liikmetelt ja erakonna esimehelt sellise tagasiside saanud, et alates möödunud esmaspäeval toimunud juhatuse koosolekust, mina enam ERJK-sse ei kuulu.

Mis põhjusel?

Põhjused jäid võib-olla grammike ebaselgeks, aga minule edastatud põhjenduste järgi ei ole ma täitnud erakonna ootusi ja et ei olevat piisavalt resultaate selles töös saadud. Ehkki ma ütlen, et nende resultaatide saavutamine on selline küsitav teema. ERJK ei aja ju mitte nii palju poliitilist asja, kuivõrd erakondade üleselt kontrollib erinevate poliitiliste erakondade rahastamist ja tegeleb sellise poolega rohkem. Selles mõttes ei ole mulle põhjendused päris täpselt selged.

Aga kuidas te ise seda olukorda näete, miks seda tehti?

Ei oska ütelda. Ma mõistaksin seda käiku siis, kui minu asemele tuleks keegi majandusekspert või vastava eriala inimene, et kes tõepoolest finantspoolt võtaks võib-olla paremini veel, et see annaks komisjoni tööle professionaalsust juurde. Aga ma praegu päris täpselt seda kommenteerida ei oska, et mis see põhjendus võiks olla.

Asendusliikmena on seal praegu Maido Pajo.

Iga erakond määrab enda esindaja ja siis esindajale määratakse ka asendusliige, aga teda ei määrata põhiliikmeks. Ma saan aru, et põhiliikmeks saab Valmar Veste.

Kui teie tagasikutsumine ERJK-st toimus möödunud esmaspäeval, siis teie otsus kandideerida erakonna esimeheks tuli pärast seda. Kas see tagasikutsumine andis teile ka veel rohkem motivatsiooni erakonnajuhiks pürgida?

Mingit rolli see ikka mängib, loomulikult.

Kuidas erakonnas meeleolud on seoses teie kandideerimisega? Kas on tunda ka sisevõitlust või teatud rivaliteeti? Kuidas teisse suhtutakse?

On suhteliselt lugupidav. Ma ütleks siiski, et saab positiivse hinde panna koondhinnanguna. Aga mõlemat pidi on tagasisidet. On neid inimesi ja erakonnakaaslasi, kes väga tunnustavad ja väga kiidavad. On ka teistsuguseid,

kes ütlevad, et oi, miks niimoodi. Aga need on kultuursed väljendumised. Need mõttevahetused on jäänud viisakuse piiridesse.

Kandideerimisest loobuma ei ole teid proovitud survestada?

Veel ei ole. Kuna pikk maa on veel minna 16. juunini, mil meil kongress toimub, siis veel ei ole.

Milliseks oma võimalusi peate?

Ma hindan neid täiesti olemasolevaks. Küll tuleb realistiks jääda ja tunnistada, et istuval erakonna esimehel on võimalused kindlasti tugevamad. Kui eelmisel aastal oli ka erakonna esimehe kohale kaks kandidaati, siis ma olen endale võtnud miinimumeesmärgi ületada teise koha tulemust.

Kas erakonnas on teie hinnangul siis näiteks selliseid vaikivaid liikmeid, kes ei ole rahul Martin Helme juhtimisega?

Seda rahulolematust on ju väljapoolegi kostunud. See on täiesti selge, et on inimesi, kes ootavad stiili ja taktika muutust.

Saatsite umbes nädal tagasi erakonna siselisti kirja, kus viitate erakonna sisestele rahaprobleemidele ja sellele, et finantsasjad ei ole päris korrektsed. kas saatsite ise selle kirja edasi ka meediasse?

Minult meediasse ei lekkinud. Mina läkitasin kirja erakonna juhatusele ja seda täiesti tõsiste probleemidega. On kahetsusväärne asjaolu, et see on kuidagipidi lekkinud. Ma isegi ei saa selle käigu mõttest aru, kes iganes selle lekitanud on meediale, et kas seda on tahetud teha erakonna nii-öelda kaitsmiseks või erakonna kahjustamiseks. Seda ei saa kindlasti täna heaks kiita, et see siseasi on läinud niimoodi avalikuks.

Kuidas selle teemaga erakonnas edasi minnakse?

Hetkeseisuga on niimoodi, et 11. juunil ehk viis päeva enne kongressi on erakonna viimane juhatuse koosolek ja siis selle koosoleku käigus loodame saada erakonna esimehelt vastused kõikidele nendele küsimustele ning tahame näha neid arveid ja lepinguid, millistest seal kirjas jutt oli ja siis saada veendumus, et need asjad on kõik korrektsed.