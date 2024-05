Moskva varustab Sudaani kodusõja mõlemat poolt

Sudaani relvajõudude (SAF) ülemjuhataja abilise Yasser al-Atta sõnul sõidab sel nädalal Venemaale delegatsioon, et sõlmida leping oluliste relvade ja laskemoona hankimiseks. Tehing ilmestab välismõjude jõudmist konflikti, mis on kestnud juba 13 kuud ja viinud Sudaani elanikkonna näljahäda äärele, vahendas The Times.

Al-Atta sõnul oleks Moskva uus tugipunkt Port Sudaanis logistikakeskus, mitte täieõiguslik sõjaväebaas, ja sellele ei peaks olema vastuväiteid. "Tänapäeva võim seisneb rahalises mõjus, samas kui väärtused ja eetika on muutunud kaubaks," ütles ta Al Hadath telekanalile. "Peame tegema julgeid samme, et saavutada oma sõjalisi ja majanduslikke eesmärke meie riigi ja rahva hüvanguks."

Kindralid kukutasid Sudaani endise diktaatori Omar al-Bashiri 2019. aastal ja see viis sõjani SAF-i ja paramilitaarse kiirreageerimisjõudude (RSF) vahel. See on andnud Venemaale võimaluse muuta oma Punase mere ambitsioonid reaalsuseks. Mõlema poole toetamine on osa strateegiast.

Kuigi Moskva suhtleb ametlikult SAF-i armeejuhi Abdel Fattah al-Burhaniga, toetab Kremli palgasõdurite armee RSF-i ja juhib kullasmugeldamise võrgustikke, et rahastada Venemaa sõda Ukrainas.

Sudaani analüütiku Kholood Khairi sõnul teenib mõlemale hobusele panustamine kõige paremini Venemaa huve. "Kohalolek Punasel merel on Venemaa jaoks oluline strateegiline eesmärk ja sellest on aastaid räägitud," märkis ta. "Nad tajuvad, et see on aeg edusammude tegemiseks, olenemata kodusõja tulemusest."

Analüütikute hinnangul muudab Venemaa sekkumine rahu saavutamise veelgi keerulisemaks. Arvatakse, et sõja algusest on hukkunud kuni 150 000 inimest ja miljonid seisavad silmitsi näljahädaga.

Veel üks genotsiid Sudaani Darfuri piirkonnas näib samuti tõenäoline. Seda vaid 20 aastat pärast 300 000 inimese surmaga lõppenud etnilist puhastamist Araabia Janjaweedi sisside poolt, mida juhtis toona Mohamed Hamdan Dagalo, kes nüüd juhib RSF-i.

Araabia Ühendemiraadid on eitanud relvade tarnimist RSF-ile. Iraani tarnitud droonid ja muud relvad on aidanud SAF-il tagasi vallutada territooriumi pealinna Hartumi ümbruses.

Üle aasta väldanud sõja ajal on ilmnenud ka tõendeid võitlejate julmast käitumisest. Tunnistajad kirjeldasid, kuidas RSF-i võitlejad tulistasid möödunud aasta juulis põgenevaid lapsi Darfuri piirkonna pealinnas El Geneinas.

Viimane linnakeskus Darfuris, mis ei ole RSF-i kontrolli all, El-Fasher, on olnud nädalate kaupa piiramisrõngas. Sajad tuhanded inimesed on ära lõigatud põgenemis- ja varustusliinidest. Enamik neist on juba varem põgenenud oma küladest Darfuris.