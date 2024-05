Rail Balticu Ülemiste reisiterminal sai nurgakivi

Eelmise aasta sügisel alanud terminali ehitus jõudis nurgakivi asetamise etappi.

Kliimaminister Kristen Michal (RE) märkis, et alanud on ka raudtee põhitrassi ehitus.

"Kiirest ühendusest Euroopasse oleme unistanud juba Lennart Meri aegadest," lausus Michal. "Tänavune aasta on Rail Balticu ehituses märgiline – lisaks Ülemiste terminali nurgakivi asetamisele on alanud ka põhitrassi ehitus. Selle aasta lõpuks on kolmandikul, ligi 70 kilomeetril põhitrassist tööd käimas ja pea pool ehk 105 kilomeetrit on lepingutega kaetud."

Üritusel viibinud Euroopa Komisjoni liikuvuse peadirektoraadi peadirektor Magda Kopczynska ütles, et Rail Baltic on Euroopa, Baltimaade ja Eesti projekt ning Euroopa Komisjon on olnud ja jääb projekti tugevaks toetajaks.

Ülemiste ühisterminali arhitektuurse ideelahenduse on loonud Zaha Hadid Architects koostöös Eesti projekteerimisettevõttega Esplan.

Praegu on käimas reisiterminali ehituse esimene etapp, mille lepingu maht on 45 miljonit eurot ja kus ehitajateks Merko Ehitus Eesti AS ja KMG Infra OÜ. Esimeses etapis rajatakse raudtee maa-alused kandekonstruktsioonid, tehnoruumid ning jalakäijate ja kergliiklejate tunnelid.

Järgmiste etappidena ehitatakse välja hoonega piirnevad avalikud alad, teed, tänavad, parklad ning samuti trammitee ning ka terminalihoone ise.

Lisaks on Rail Balticu puhul ehituses juba nii põhitrass kui paljud teised objektid, näiteks viaduktid ja ökoduktid.