Sõja 830. päev: Ukraina: Venemaa kaotas maikuus rekordarvu sõdureid

Oluline pühapäeval, 2. juunil kell 22.21:

- Ukraina: Venemaa kaotas mais rekordarvu sõdureid;

- ISW: Ukraina peab saama kasutada USA relvi piiranguteta;

- Zelenski: Hiina näeb vaeva, et riigid rahutippkohtumisele ei tuleks;

- Ametnikud: Komi naftatöötlustehase põlengus on hukkunuid, vigastatuid;

- Venemaa teatas, et vallutas Donetski oblastis Umanske küla;

- Meedia: Saudi Araabia ei kavatse rahukonverentsil osaleda;

- Ukraina kaitseministeerium: peaaegu kõik Ukraina droonid on toodetud kodumaal;

- Zelenski teeb visiidi Filipiinidele;

- Rumeenia kaalub Ukrainale Patrioti õhutõrjesüsteemide andmist;

- Ukraina sõjavägi hävitas mais rekordilise hulga Vene suurtükisüsteeme;

- Ukraina teatas, et lasi öösel alla 24 Venemaa ründedrooni;

- Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 1080 sõdurit.

Ukraina: Venemaa kaotas mais rekordarvu sõdureid

Venemaa vägede kaotused ulatusid mais 38 940 inimeseni, mis on kõrgeim igakuine näitaja pärast Venemaa täiemahulise sissetungi algust, teatas Ukraina kaitseministeerium 1. juunil.

Viimatine suurim kaotuste arv oli eelmise aasta detsembris – Ukraina andmetel kaotas Venemaa siis 29 970 inimest. Sel ajal toimusid Donetski oblasti idaosas Avdijivka linna pärast peetud lahingud, kus hukkus tohutul hulgal sõjaväelasi.

Kaitseministeerium liigitab kaotusteks: hukkunud, haavata saanud, teadmata kadunud või vangi langenud sõdurid.

Zelenski: Hiina näeb vaeva, et riigid rahutippkohtumisele ei tuleks

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul teeb Hiina kõvasti tööd, et takistada riike minemast Šveitsi rahutippkohtumisele, mida Peking on avalikult kritiseerinud, sest Venemaad ei ole sinna kutsutud.

"Hiina teeb täna kahjuks kõvasti tööd, et takistada riikide tulekut rahutippkohtumisele," ütles Zelenski Singapuris toimunud julgeolekufoorumil ajakirjanikele.

"Venemaa, kasutades Hiina mõju piirkonnas, kasutades ka Hiina diplomaate, teeb kõik, et rahutippkohtumist häirida," rääkis Zelenski ajakirjanikele. Ta nimetas kahetsusväärseks asjaolu, et nii suur riik nagu Hiina, osutub instrumendiks Venemaa autoritaarse juhi Vladimir Putini kätes.

Oma varem peetud kõnes kutsus Zelenski kõrgeid kaitseametnikke 15.-16. juunil toimuval rahutippkohtumisel osalema, lisades, et on pettunud mõne riigi suutmatuses sellega ühineda.

Hiina kaitseminister Dong Jun esines Shangri-La julgeolekukonverentsil päev varem, kuid Zelenski esinemise ajal ta saali ei tulnud.

Zelenski sõnu esitab Ukrainal tippkohtumisel rahu alusena ettepanekud, mis puudutavad tuumajulgeolekut, toiduga kindlustatust, sõjavangide vabastamist ja Venemaa poolt röövitud Ukraina laste tagasisaatmist.

"Aeg jookseb ja lapsed kasvavad üles Putinimaal, kus neid õpetatakse oma kodumaad vihkama", rääkis Ukraina president.

Zelenski ütles ka, et kavatseb Singapuri peaministriga silmast silma kohtuda ja kutsub teda Šveitsi kõnelustel isiklikult osalema.

Shangri-La konverentsil osaleb ka USA kaitseminister Lloyd Austin.

Meedia: Saudi Araabia ei kavatse rahukonverentsil osaleda

Saudi Araabia ei kavatse osaleda Šveitsis toimuval rahukonverentsil, sest Venemaad pole sinna kutsutud, vahendas Saksa uudisteagentuur DPA, toetudes diplomaatilistele allikatele.

Allikate teatel on edasi lükatud ka Zelenski visiit Saudi Araabiasse, mis pidi toimuma enne rahukonverentsi.

Saudi Araabia oli mullu augustis rahukonverentsi toimumiskohaks ning on olnud vahendajaks Venemaa ja Ukraina vahel vangide vahetamisel. Samal ajal on Saudi Araabial endiselt tihedad majandussidemed Venemaaga.

Ametnikud: Komi naftatöötlustehase põlengus on hukkunuid, vigastatuid

Komi vabariigis Uhta lähedal puhkes tulekahju ühes naftatöötlustehases, mitu inimest sai surma ja vigastada, teatasid pühapäeval kohalikud ametnikud.

Komi eriolukordade ministeerium teatas vähemalt kolmest vigastatust. Uurijate sõnul on ka hukkunuid, kuid nende arvu pole avaldatud.

Komi kuberner Vladimir Uiba ütles, et tegemist ei olnud Ukraina droonirünnakuga. Tulekahju olevat puhkenud hooldustööde käigus.

Zelenski teeb visiidi Filipiinidele

Ukraina president Volodõmõr Zelenski külastab pühapäeval Filipiinide pealinna Manilat, vahendas väljaanne Rappler.

Filipiinide võimud pole külaskäiku kinnitanud.

Zelenski osales sel nädalavahetusel Singapuris konverentsil, see oli tema teine visiit Aasiasse peale täiemahulise sõja algust 2022 veebruaris.

ISW: Ukraina peab saama kasutada USA relvi piiranguteta

Ameerika sõjauuringute instituudi analüütikud teatasid, et USA peab lubama Ukrainal rünnata tarnitud relvadega Venemaa territooriumit ilma piiranguteta.

ISW raporti kohaselt nõrgendab Washingtoni kahemõtteline positsioon Ukraina relvajõudude võimet ohjeldada Venemaa edasist pealetungi Ukraina põhjapiiril.

Valge Maja riikliku julgeolekunõukogu Euroopa asjade direktor Michael Carpenter ütles, et USA lubas Ukrainal rünnata Venemaad mitte ainult rünnakute eest Harkivi suunal, vaid ka teistes piirkondades.

Seevastu väljaanne Politico teatas, et USA president Joe Bideni lubas Ukrainal rünnata Venemaa territooriumil asuvaid sihtmärke üksnes Harkivi piirkonnas.

Analüütikute arvates näitavad need väited, et USA kasutab selles küsimuses kahemõttelist lähenemist.

ISW märkis, et Venemaa võib alustada pealetungi Ukraina erinevates piiripiirkondades, kui teab, et saab väed üle piiri viia, ilma et teda ähvardaksid Ukraina relvajõudude rünnakud.

Venemaa teatas, et vallutas Donetski oblastis Umanske küla

Venemaa kaitseministeerium teatas pühapäeval, et on vallutanud väikese küla Donetski oblastis Ukrainas.

Vene vägedel on õnnestunud vallutada Umanskoje küla, väitis ministeerium osutusega Ukraina külale nimega Umanske.

Ukraina droonioperaatorid. Autor/allikas: SCANPIX/AFP/GENYA SAVILOV

Ukraina kaitseministeerium: peaaegu kõik Ukraina droonid on toodetud kodumaal

Peaaegu kõik Ukraina relvajõudude poolt sõjas kasutatavatest droonidest on toodetud siseriiklikult, ütles Ukraina asekaitseminister Dmõtro Klimenkov 1. juunil. Ta lisas, et droonide tootmises domineerib erasektor, mis on aga hea, sest see annab panuse ka majandusse.

Sõja jooksul on Ukraina ja Venemaa mõlemad väga palju investeerinud droonitehnoloogiatesse, muutes droonid moodsas sõjapidamises üheks peamiseks tehnoloogiaks.

Riigi suutlikkus taskukohaste, kuid võimsate relvade masstootmisel on sünnitanud Ukrainas üle 200 kodumaise drooniettevõtte.

Strateegiliste tööstuste aseminister Hanna Hvozdiar ütles 5. märtsil, et Ukraina suudab iga kuu toota 150 000 drooni ning 2024. aasta lõpuks võib toodetud olla kokku kaks miljonit drooni. Ta ütles märtsis, et Ukraina on tootnud rohkem kui miljon drooni.

Lisaks tegevusele lahinguväljal kasutab Ukraina ka pikamaa droone, et anda lööke Venemaa territooriumile, sihtides kriitilise tähtsusega taristut, nagu naftatöötlemistehased, lennuväljad ja logistika. Nende löökide eesmärk on katkestada Venemaa sõjaväe kütusetarned ja vähendada Moskva eksporditulusid, mis on sõja rahastamiseks üliolulised.

Lisaks kodumaisele droonitootmisele plaanivad Ukraina liitlased 2024. aastal tarnida Kiievile miljon drooni, ütles NATO peasekretär Jens Stoltenberg 15. veebruari pressikonverentsil.

Patrioti õhutõrjesüsteem. Autor/allikas: SCANPIX/dpa/picture-alliance/Soeren Stache

Rumeenia kaalub Ukrainale Patrioti õhutõrjesüsteemide andmist

Rumeenia peaministri sõnul kaalub riik Ukraina varustamist õhutõrjesüsteemidega Patriot. Rumeenia president Klaus Iohannis selgitas aga, et sellise otsuse tegemiseks on vaja riigikaitse ülemnõukogu (SCND) nõusolekut. Ukraina sõjavägi hävitas mais rekordilise hulga Vene suurtükisüsteeme.

Rumeenia peaminister Marcel Ciolacu rõhutas, et oluline on kaasata spetsialiste ja teha otsuseid õigete institutsionaalsete kanalite kaudu, kuna see mõjutab Rumeenia kaitset ja suhteid NATO liitlastega.

"Kõigepealt peavad rääkima spetsialistid," ütles Ciolacu intervjuus Euronewsile. "See ei tähenda, et kui süsteem katab osa Ukrainast, ei kata see ka Rumeeniat. Siin käib jutt sellest, et spetsialistid peavad istuma maha ja leidma parimad lahendused ning seejärel saab SCND teha otsuse kogu olemasoleva teabe põhjal, et see otsus oleks parim. Seega on praegu ettepanek analüüsimisel."

Rumeenia sõlmis 2017. aastal lepingu seitsme Patrioti ostmiseks Ühendriikidest, väärtuses 3,9 miljardit dollarit. 2024. aasta seisuga töötab Rumeenias ainult üks neist süsteemidest.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski on nõudnud Ukrainale 25 Patrioti õhutõrjesüsteemi, et kaitsta riiki Venemaa õhurünnakute eest, sealhulgas ballistiliste rakettide ja Iraanis toodetud droonide eest.

Kõik rahvusvahelised partnerid on teadlikud Ukraina vajadusest õhutõrjesüsteemide järele, ütles Zelenski, lisades, et mõned liitlased teavad isegi, kuhu süsteemid tuleks paigutada. Zelenski sõnul võivad ka Patrioti analoogid olla tõhusad Venemaa rünnakute vastu.

Ukraina sõjavägi hävitas mais rekordilise hulga Vene suurtükisüsteeme

2024. aasta mais püstitasid Ukraina kaitsejõud uue rekordi, hävitades kuu jooksul 1160 vaenlase suurtükisüsteemi, teatas Ukraina kaitseministeerium.

"Veel üks rekord. Hävitati 1160 Venemaa suurtükisüsteemi, mis on suurim arv kahe sõja-aasta jooksul ja Ukraina sõdurid jätkavad Venemaa relvade vanarauaks muutmist," kirjutas ministeerium X-is.

Ukraina teatas, et lasi öösel alla 24 Venemaa ründedrooni

Ukraina õhujõud teatasid pühapäeva hommikul, et Ukraina õhutõrjesüsteemid hävitasid öö jooksul 24 Venemaa ründedrooni. Kokku ründas Venemaa Ukrainat 25 ründedrooniga.

Venemaa tulistas ka Harkivi oblasti suunas välja tiibraketti Iskander-K ja õhutõrjejuhitava raketi, teatasid õhujõud Telegrami sõnumirakenduses. Nad ei täpsustanud, mis rakettidega edasi juhtus, vahendas Reuters.

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 1080 sõdurit

Ukraina relvajõudude pühapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 509 860 (võrdlus eelmise päevaga +1080);

- tankid 7765 (+25);

- jalaväe lahingumasinad 14 980 (+33);

- suurtükisüsteemid 13 233 (+49);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1089 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 821 (+6);

- lennukid 357 (+0);

- kopterid 326 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 10 699 (+82);

- tiibraketid 2268 (+38);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 18 092 (+86);

- laevad / paadid 27 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 2195 (+14).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.