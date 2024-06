WSJ: Bideni vaimne tervis ei pruugi enam olla tippvormis

81-aastase USA presidendi Joe Bideni vaimne ja füüsiline vorm tekitab riigis üha rohkem küsimusi ning ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et üha rohkem on olemas viiteid, et veteranpoliitiku parim enne on möödas.

Biden oli pikka aega senaator ning on olnud ka USA asepresident. Mõned teda tundvad inimesed andsid hinnangu tema tervisele ja kirjeldasid teda kui inimest, kellel on nii paremaid kui ka halvemaid päevi.

Biden oli varem tuntud kui hea läbirääkija, ta mõistis vastaspoolt. Viimaste aastate jooksul on see kuvand hakanud aga mõranema. Ajaleht The Wall Street Journal suhtles inimestega, kes on viimasel ajal Bideniga kohtunud.

Kokku suhtles leht enam kui 45 inimesega, nende hulgas on nii vabariiklasi kui ka demokraate. USA-s toimuvad novembris presidendivalimised ning presidendikandidaatide vanus tekitab riigis üha rohkem küsimusi.

Bideni rivaal Donald Trump on 77-aastane, ehk Bidenist kolm ja pool aastat noorem. Ka tema peab järjepidevalt tõrjuma kriitikat oma kõrge ea kohta. Nii Biden kui Trump esinevad tihti vastuoluliste sõnavõttudega, kus nad eksivad faktidega.

Näiteks jaanuaris ajas Biden segamini sisejulgeolekuministri Alejandro Mayorkase ja tervishoiuministri Xavier Becerra. Veebruaris seletas Biden, et rääkis 2021. aastal Helmut Kohliga, kes suri 2017. aastal. Samal kuul seletas Biden, et rääkis 2021. aastal François Mitterrandiga. Endine Prantsuse president suri aga juba 1996. aastal.

Segast juttu räägib ka Trump, ta ajas jaanuaris segamini oma vabariiklasest rivaali Nikki Haley ja demokraadi Nancy Pelosi. Märtsis toimunud üritusel ajas ta Bideni Barack Obamaga sassi. Samas Trumpi jutt pole kunagi kõige selgem olnud, seetõttu ei paista tema eksimused nii palju silma kui Bideni komistamised. Samuti on Trump oma rivaalist palju energilisem ning naudib endiselt rambivalgust.

Biden on juba praegu USA ajaloo vanim riigipea, ta taotleb ka teist ametiaega. Tema konkurendid üritavad nüüd tema vanust ära kasutada ning vabariiklased rakendasid tema vanuse ning tervise valimisvankri ette.

Vabariiklased väidavad nüüd, et Biden ei suuda enam korralikult tööd teha. Valge Maja ja presidendi liitlased aga leiavad, et Biden on endiselt heas vormis.

Asjaga kursis olevad inimest ütlesid, et kui Biden kohtus jaanuaris kongressi liidritega, et arutada Ukraina toetamist, siis rääkis ta kohati nii vaikselt, et mõned inimesed ei kuulnudki tema juttu. Biden tegi oma jutus pikki pause, pani mõnikord silmad kinni ning mõnel inimesel tekkis küsimus, kas president jäi magama, vahendas The Wall Street Journal.

Eelmisel aastal pidas Biden vabariiklastega läbirääkimisi riigivõla ülempiiri tõstmise üle. Toonane esindajatekoja spiiker Kevin McCarthy ja veel kaks asjaga kursis olevat inimest ütlesid, et Bideni käitumine oli päeviti erinev. Mõnel päeval suhtles ta vabariiklaste vabalt, mõnel päeval aga rääkis vaikselt ja tugines oma märkmetele.

"Kohtusin temaga, kui ta oli asepresident. Ta pole enam sama inimene," rääkis McCarthy.

Valge Maja pressiesindaja ütles, et keegi ruumis viibinutest ei öelnud midagi selle kohta, et neil oli probleeme Bideni jutu mõistmisega.