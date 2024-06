Prantsusmaa rohelisi ähvardab valimiskrahh, kasu võib lõigata von der Leyen

Kui valimiseelsed küsitlused on täpsed, seisab Prantsusmaa roheliste partei silmitsi oma halvima Euroopa Liidu valimistulemusega viimase 30 aasta jooksul ja võib Brüsselist üldse välja jääda. See võib avada ukse liidule Euroopa roheliste ja Ursula von der Leyeni vahel.

Riigi roheliste toetus on küsitluste järgi vaid veidi üle 5 protsendi, mis on Prantsusmaal Europarlamendi valimiste jaoks seatud künnis. Kui nad saavad selle pühapäeva valimisööl vähem, ei ole neil enam kohti Euroopa Parlamendis.

Kuid nende kaotus võib olla kasulik Ursula von der Leyenile. Euroopa Komisjoni juht sihib teist ametiaega EL-i täitevvõimu eesotsas ja parlamendi hääletus tõotab kujuneda tasavägiseks.

Euroopa Rohelised on avanud ukse võimalikule liidule von der Leyeniga, kui ta ei ühine parempoolse Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsiooniga (ECR), kuid Prantsuse rohelised poliitikud on öelnud, et von der Leyen on nende maitse jaoks juba liiga konservatiivne.

"Mul pole põhjust hääletada Ursula von der Leyeni poolt," ütles roheliste Euroopa Parlamendi liige Mounir Satouri Politicole. "Ma ei toetanud teda 2019. aastal, seega pole põhjust teda toetada ka 2024. aastal."

Satouri on pühapäevaste valimiste Prantsuse roheliste kandidaatide nimekirjas neljandal kohal.

Politico küsitluste järgi võivad rohelised kaotada parlamendis üle kolmandiku oma kohtadest, langedes oma seniselt 75 Euroopa Parlamendi liikmelt 41 liikmele. See piiraks nende võimet kliimakava edendada ja vähendaks nende mõjuvõimu 20 aasta tagusele tasemele.

Põllumeeste protestid ja Euroopa üldine nihe paremale, kus Brüssel toetab nüüd tööstussõbralikumaid poliitikaid, sunnivad rohelisi tugevamalt toetama rohelist äritegevust.

Ilma Prantsuse rohelisteta domineeriks roheliste rühmas parlamendis tõenäoliselt Saksamaa Grünen, kes on oma Prantsuse kolleegidest altimad selle uue poliitilise reaalsuse omaksvõtmisel. See võib mängida von der Leyeni kasuks.

Saksamaa Euroopa Parlamendi liige Terry Reintke, üks Euroopa Roheliste kahest juhtkandidaadist EL-i valimistel, on kampaania jooksul korduvalt rõhutanud, et rühm peab häälte võitmiseks omaks võtma tööstussõbralikuma diskursuse ja on toetanud väidetava vastuolu murdmist kliima ja majanduse vahel.

Reintke on ka püüdnud rõhutada oma rühma olulisust võitluses Euroopa Komisjoni juhi kohale, väites, et tema Euroopa Parlamendi liikmed on võtmetähtsusega roheleppe jätkamise tagamisel. Von der Leyeni tulevik otsustatakse tõenäoliselt napi hääletusega, ja Grünen on ennustatud naasma umbes 15 Euroopa Parlamendi liikmega (langus 25-lt), vastavalt Politico prognoosile.

Saksamaa roheliste Euroopa Parlamendi liige Anna Cavazzini sõnul ollakse valmis olema osa enamusest, mis toetab järgmist Komisjoni presidenti, kui on selge pühendumus roheleppest kinni pidada ja välistada igasugune koostöö paremäärmuslastega.

Cavazzini viitas von der Leyeni hiljutisele avaldusele, et ta oleks valmis töötama Itaalia peaministri Giorgia Meloni paremäärmusliku Itaalia Vennad partei Euroopa Parlamendi liikmetega, kes kuuluvad praegu ECR-i.