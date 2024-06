Kallas: Eesti 200 ei saa seniste juhtidega jätkata

Kallase sõnul on Eesti 200 kehva tulemuse põhjuseks organisatsioonisisesed küsimused. "Me oleme teinud siin vigu selle aasta jooksul päris omajagu. Eks nüüd on see õppimise koht, kas õpime sellest ja võtame ennast kokku või kuidas me edasi läheme," ütles Kallas ERR-ile.

Kallas ütles, et Eesti 200 on teinud juhtimisvigu. "Tehtud on vigu inimestega, personaliotsustega. Olgu see siis konflikt, kus inimesi erakonnast välja visati või Johanna-Maria Lehtme teema. Ei suudetud teha õigeid otsuseid ja valija ei saanud nendest otsustest aru," sõnas Kallas.

Kallas ei kiirusta ütlema, et Eesti 200 juht Margus Tsahkna peaks tagasi astuma. "Meil koguneb täna juhatus, kes arutab olukorda. Meil on ikkagi valitsusvastutus. Järske liigutusi pole mõistlik teha. selge on see, et praegune juhatus peab vastutuse võtma, sest see on selle juhatuse töö olnud. Selle juhatusega ei saa jätkata. Mida rutem tulevad uued juhi ja juhatuse valimised, seda parem," rääkis Kallas.

Kallas ütles, et talle on ootus, et ta kandideerib sügisel erakonna juhiks. "Eks ma kaalun. See valimistulemus on äratuskell ja väljakutse ka tulevase juhi jaoks. Ma pean seda tõsiselt kaaluma," lisas Kallas.

Eesti 200 arutab esmaspäeval, kas äkki tuleks uute juhtide valmine teha ära juba enne sügist. "Meil on vaja praegu keskenduda ikkagi valitsuse tööle. See segaks seda, mis meil on valitsuses praegu teoksil," ütles Kallas.

"Ka valitsuses on palju ebakindlust praegu. Mida teeb näiteks Kaja Kallas peale europarlamendi valimisi," sõnas Kallas.

Kallase sõnul opositsiooni minek Eesti 200 positsiooni ei parandaks.

Eesti 200 jäi europarlamendi valimistel ainsana parlamendiparteidest ühegi mandaadita kogudes vaid 9584 häält. Sealjuures tõi neile enim hääli erakonda mittekuuluv Indrek Tarand (2248 häält), erakonna esimees ja nimekirja esinumber Margus Tsahkna sai 1416 häält, mis olid Eesti 200 üheksast kandidaadist paremuselt viies tulemus.