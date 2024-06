Kõlvart lubas erakonnas kokku leppida, kes Brüsselisse läheb

"Ambitsioon on alati suurem. Aga ma arvan, et arvestades meie praegust olukorda, oli see normaalne tulemus," ütles Kõlvart.

Kõlvart ei soovinud öelda, kes Keskerakonnast Brüsselisse võiks minna. "Oleks aus meeskonnaga istuda ja seda omavahel läbi arutada. Ühte asja ma saan kinnitada, et mingit konkurentsi meie vahel kindlasti ei ole ja me suudame seda omavahel lahendada. Mina lähtun sellest, et see on eelkõige erakonna tulemus, nimekirja tulemus ja meil kõigil on olemas hääl selleks, et otsustada, mida me selle mandaadiga teeme," lausus Kõlvart.

Aivo Petersoni 11 507 hääle kohta ütles Kõlvart, et need ei olnudki Keskerakonna hääled, vaid tegemist oli protestihäältega.

Vastates küsimustele, kas Petersoni poolt hääletanud olid kremlimeelsed inimesed, on ohtlik lähenemine ja arusaam.

"Eile tuli suur uudis, et vaadake, mis toimub - Ida-Virumaal kasvab valimisaktiivsus, kui ohtlik see on. Et see on putinistide piirkond. Narva on ikkagi jätkuvalt Eesti linn ja jääbki selleks ja seal elavad meie inimesed. See näitab seda, et inimesed ei ole enda eluga rahul. Protestihääled ei sõltu ideoloogiast, protestihääled sõltuvad sellest, kas ja kui palju inimesed on enda eluga rahul. Ma arvan, et kõik need inimesed, kes on Narvas käinud, saavad aru, millest on jutt," rääkis Kõlvart.

"Nad peaksid nägema, et nende suhtes ei ole sellist suhtumist, et nad on igal juhul vaenlased ja et ükskõik, mida nad teevad, nad on kremlimeelsed. Nad on meie inimesed. Ja kui nad saavad aru, et nad on meie inimesed, siis võib-olla ka nende suhtumine oleks teine," lisas Kõlvart.

Enne valimistulemuste selgumist ütles Kõlvart erakonna valimispeol, et kui Keskerakond peaks saama Euroopa Parlamenti mandaadi, lepib ta Jana Toomiga kokku, kas Brüsselisse läheb tema või Toom.

"Praegu seda ei ole, ei ole midagi jagada. Aga kui me saame, küll me lepime kokku," ütles Kõlvart.

Varem on Kõlvart korduvalt öelnud, et kandideerib eurovalimistel vaid erakonna toetamiseks ning kavatsust Brüsselisse minna tal ei ole.

"Ideaalis võiks terve nimekiri viie aasta jooksul seal ära käia, aga kuidas saab päriselt, me saame kahe tunni pärast teada," lausus Kõlvart.

Kõlvart arvas, et Keskerakond saab Ida-Virumaalt rohkem hääli kui Aivo Peterson, aga kas see toob ka mandaadi, seda veel ei tea.

Jana Toomi ennast Keskerakonna valimispeol intervjuu toimumise ajal veel ei olnud.