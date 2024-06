Läti peaminister: Rail Balticu jaama ehitus Riia lennujaamas võib seiskuda

Läti peaminister Evika Silina ütles 13. juunil Läti Televisiooni saates "Tänane küsimus", et Rail Baltica jaama ehitus Riia lennujaamas võib seiskuda, et võimaldada Riia keskjaama lõpetamist.

Peaminister rõhutas, et valitsus ei ole rahvusvaheliste jaamade osas veel midagi otsustanud ja transpordiministeerium peab sel suvel valitsusele esitama selle kohta eraldi aruande. Valitsus otsustab ka ühenduvuse üle Riiaga, kuid kõik ministrid on kokku leppinud, et Riia peaks olema projekti esimeses etapis kaasatud, vahendas Läti Rahvusringhääling.

"Võib-olla võiks olemasoleva raudtee integreerida Rail Balticuga," pakkus peaminister. "See on samuti võimalik."

Kuid raha ei ole piisavalt. Euroopa Liidu rahastusest ei piisa, et kõike ehitada – ei põhiliini otse ega Riia ümbersõitu. "Me peame igal juhul otsustama, millised alternatiivsed rahastamismehhanismid kasutusele võtta," ütles Silina.

Paralleelselt projektijuhtimise otsustega tuleb Silina sõnul arutada ka jaamade ehitamist. "Kas me saame külmutada ühe etapi, kui on selge, et lennujaama jaam jääb tulevikuetappi? Siis peab meie keskjaam igal juhul valmis olema," märkis ta. "Võib-olla saame lennujaama jaamaga edasi liikumise ajutiselt külmutada, et saaksime vähemalt Riia jaama sellisesse seisukorda, kus inimesed saaksid seda kasutada."

Küsimusele, kas võiks hoopis Riia keskjaama ehituse pooleli jätta, vastas peaminister eitavalt. "Ei, see on meile väljakutse – leida võimalus saada see projekt võimalikult vähese rahaga nii kaugele, et keskjaama saaks kasutada. Vähemalt selline on minu nägemus," lausus Silina.

Silina märkis ka, et pole sugugi õnnelik sellises keerulises olukorras ning lisas, et kõiki probleeme ei jõua ta kindlasti üksi ära lahendada ja järgmised peaministrid saavad tema tööd kindlasti jätkata.

Silina sõnul on tema peamine eesmärk olukorras veidi korda luua, et pilt saaks selgemaks. "Ei saa olla nii, et me ei suuda sellist megaprojekti juhtida," lisas Silina, viidates ka parlamendi kaasamisele. Peaminister on varem öelnud, et projekt on olnud liiga kinnine.