Ungari võtab Trumpilt šnitti: teeme Euroopa taas vägevaks!

"Teeme Ameerika taas vägevaks" oli Trumpi kampaania loosung, kui ta edukalt kandideeris USA presidendiks 2016. aastal. Trump püüab naasta Valgesse Majja valimistel, mis toimuvad täpselt Ungari eesistumise keskel, kirjutas Politico.

"See viitab aktiivsele eesistumisele," ütles Ungari EL-i asjade minister Janos Boka. "See näitab ootust, et koos peaksime olema tugevamad kui eraldi, kuid meil peaks olema lubatud jääda iseendaks. See kujutab ka ideed, et Euroopa suudab saada iseseisvaks globaalseks tegijaks meie muutuvas maailmas."

Ajakirjanikud uurisid Bokalt nende loosungi seotuse kohta endise Ameerika presidendiga. "Teil ei ole déjà vu tunnet Trumpi loosungi tõttu. Ma ei tea, kas Donald Trump kunagi tahtis teha Euroopat taas vägevaks," vastas ta.

Ungari avalikustas ka oma eesistumise logo – Ruubiku kuubik. Boka kirjeldas seda kui Ungari geeniuse olemust.

Minister selgitas, et Ungari kasutab oma eesistumist, et tutvustada uut konkurentsivõimelist põllumajanduspoliitikat ja püüab tagada tõhusama välispiiride kaitse rände algpõhjuste haldamiseks ja tagasisaatmise poliitika tõhustamiseks."

Samal ajal jätkatakse aktiivset jõupingutust EL-i laienemise edendamiseks ning loodetakse teha olulisi samme Moldova, Gruusia ja Ukraina osas.

On olnud kartusi, et Budapest püüab takistada või aeglustada Kiievi kandidaadiks saamist, kuna Orban on avalikult püüdnud õõnestada suhteid Ukrainaga ja otsinud lähedasemaid sidemeid Moskvaga.

Euroopa Liidu Nõukogu rotatsiooni korras eesistuja peaks olema neutraalne vahendaja ja jätma kõrvale oma riiklikud huvid, et tagada õigusaktide vastuvõtmine. Euroopa poliitikud kardavad aga, et Budapest kasutab seda kõrget positsiooni oma huvides ja püüab muuta olulisi poliitikavaldkondi.