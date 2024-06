Meedia: läbirääkijad jõudsid Kallase ametisse määramises kokkuleppele

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et Euroopa Liidu (EL) läbirääkijad jõudsid tippametite jagamises kokkuleppele ning sõelale jäid Ursula von der Leyen, António Costa ning Kaja Kallas. See tähendab, et eestlane Kaja Kallas saab kõrge välisesindaja koha.