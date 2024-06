Uus nädal algab kuumalt, äikeseliselt ja üsna tuuliselt

Esmaspäeval jõuab Eestisse läänest niiskust, lõunast kuuma ning tulemuseks on äikesevihm: öösel suurema tõenäosusega saartel ja mandri loodeosas, päeval Kesk- ja Ida-Eestis. Idas pole välistatud ka rahe. Tuul on puhanguline, õhk väga kuum ning Ida-Eestis tuleb sooja enne sadu ka üle 30 kraadi.

Ööl vastu esmaspäeva saabuvad merelt vihmahood ja liiguvad üle Lääne-Eesti kirde suunas. Sadu võib olla tugev ning sajuga kaasneb äike. Puhub ida- ja kagutuul 3 kuni 9, puhanguti 13, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on 16 kuni 22 kraadi.

Hommik on mitmel pool hoovihma ja kohati äikesega. Puhub lõunakaare tuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja on 20 kuni 25, saarte rannikul kuni 18 kraadi.

Päev tuleb mitmel pool vihmahoogudega, on äikest, paiguti on sadu tugev, pärastlõunal lääne poolt alates sajuvõimalus väheneb. Kagu- ja lõunatuul pöördub edelasse ja läände ning ulatub 4 kuni 10, puhanguti 15, rannikul kuni 18 meetrini sekundis. Äikesepilvede all on tugevamaid puhanguid. Sooja on 20 kuni 27, Ida-Eestis kuni 32 kraadi, saarte rannikul kuni 18 kraadi.

Õhtul on vihmahooge ja äikest veel Ida-Eestis. Puhub edela- ja läänetuul 4 kuni 9, puhanguti 12, põhjarannikul kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on 18 kuni 23 kraadi.

Teisipäeva öö on peamiselt sajuta, päeval saabuvad lõuna poolt hoovihmapilved ja levivad pärastlõunal edasi põhja suunas. Sooja on öösel 11 kuni 16, päeval 19 kuni 25, rannikul kuni 17 kraadi.

Kolmapäeva öösel läheb sadu tihedamaks, päeval sadu harveneb, õhk on mõõdukalt soe. Mõõdukalt soe tuleb ka nädala teine pool, vihmahood külastavad meid jätkuvalt.