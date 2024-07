Tusk: Saksamaast saab Euroopa julgeoleku juht

Endisest Euroopa Ülemkogu eesistujast Tuskist sai eelmisel aastal Poola peaminister ning tema valitsus vahetas välja rahvuskonservatiivse Õiguse ja Õigluse (PiS) partei, mida iseloomustati kui sügavalt saksavastast.

"Ma ei kujuta ette, et Saksamaa ei oleks Euroopa, sealhulgas Poola ühise julgeoleku juht," ütles Tusk koos Varssavis visiidil viibiva Saksa kantsleri Olaf Scholziga ajakirjanikele esinedes.

Tuski ja Scholzi kõnelused on Saksa ja Poola valitsusjuhi esimesed kõnelused viimase kuue aasta jooksul.

"Poola kui üks suuremaid teise maailmasõja ohvreid ja Saksamaa kui selle hävingu, selle teise maailmasõja tragöödia kordasaatja peaksid täna vabade, demokraatlike Euroopa riikidena ühiselt ja tõhusalt kindlustama, et Euroopa oleks turvaline," ütles Tusk.

Scholz nõustus, et Poola julgeolek on ka Saksamaa julgeolek. "See tähendab just seda, et me (Poola ja Saksamaa) tahame võtta Balti regioonis NATO raames ja Euroopa Liidu idatiiva kaitsel juhtiva rolli," sõnas kantsler.

Liidrid arutasid kaitsekoostööd ja Poola idapiiril Valgevenega probleemiks kujunenud illegaalse immigratsiooni peatamist.