Kallas kõrge välisesindaja ametikohast: olen äärmiselt skeptiline

Peaminister Kaja Kallas ütles kolmapäeval, et on äärmiselt skeptiline oma võimaluste suhtes saada Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika kõrgeks esindajaks.

Euroopa Liidu valitsusjuhid ei saanud esmaspäeval toimunud kohtumisel EL-i tippameteid jagatud. 27. või 28. juunil selgub suure tõenäosusega, kas Kaja Kallas saab kõrge välisesindaja koha või mitte, sest siis toimub ülemkogu, mis otsustab, kes saab enamikule EL-i kõrgetele ametikohtadele.

"Olen äärmiselt skeptiline," ütles Kallas kolmapäeval peale Reformierakonna fraktsiooni ja juhatuse ühist koosolekut, kus arutati poliitilist olukorda ja erakonna edasisi samme.

Kallas lisas, et on olnud kõrge välisesindaja ametikoha saamise suhtes olnud alati skeptiline ning et Eestile on juba suur tunnustus see, et eestlast sellele ametikohale üldse kaalutakse.

Kallas märkis, et samas on otsusteni veel üheksa päeva ja selle ajaga võib kõik juhtuda.

Reformierakond uue juhi valimist veel ei arutanud

Kui Kallas peaks selle ametikoha saama, peab Eesti saama uue peaministri ja Reformierakond uue esimehe.

Kõige sagedamini on Kallase võimalike järglastena mainitud kliimaminister Kristen Michali ja kaitseminister Hanno Pevkuri nimesid. Ehkki viimane on avaldanud valmisolekut vajadusel sellele kohale kandideerida, on ta võimalused pärast 1,6 miljardi euro suuruse kaitseraha ümber puhkenud skandaali vähenenud.

Nii Pevkur kui ka Michal ütlesid kolmapäeval, et enne 28 .juunit mingeid otsuseid ei tehta.

"Ootame 28 .juuni ära ja vaatame, mis seisud on. Ja saabub ka päev, kus tekivad (Reformierakonna) juhikandidaadid. /.../ Soovitaks kõigil jääd mütsi alla panna, mitte arutada, kes on kandidaadid või mitte," lausus Pevkur.

Pevkur kinnitas ka, et jääb vaatamata kaitseraha skandaalile kaitseministri ametisse. "Ma ei kuulnud keegi, et keegi oleks täna nõudnud minu tagasiastumist. Minu jaoks on see teema läinud, ma keskendun kaitsevaldkonnale. /.../ Mina tunnen end väga kindlana. Ma tean, et olen teinud õigeid asju, õigeid valikuid. Jätkan oma tööd," lausus ta.

Michal on seni Reformierakonna juhi küsimust puudutanud kommentaaridest hoidunud, kuid andis ERR-ile antud lühikommentaaris mõista, et on valmis seda kaaluma, kui erakonnakaaslased peaksid seda soovima. Sama ütles ta ka peale kolmapäevast kohtumist.

"Esimehe valimisi veel ei käi. Kui Kaja Kallas peaks saama kõrge ametikoha, siis ma kindlast kaalun seda ja erakonnakaaslased võivad minu peale loota," ütles Michal.

"Võistlus pole alanud. Kaja Kallas pole kuhugi läinud, ta Eesti vabariigi peaminister, ta teeb seda tööd," lisas Michal.

Erinevalt aastatel 2017 ja 2018 Reformierakonda juhtinud Pevkurist pole Michal Reformierakonna esimees olnud. Aastatel 2003 ja 2007–2011 oli Michal Reformierakonna peasekretär, 2011. aastast on ta erakonna volikogu esimees.