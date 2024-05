Kuus kuud enne presidendivalimisi on USA-s peateemaks tõusnud majandus

Ameerika Ühendriikide presidendivalimisteni on jäänud pool aastat. Küsitluste põhjal on valimiste eel tõusnud üheks kõige olulisemaks teemaks riigi majandus.

Kõigi küsitluste põhjal on novembris oodata äärmiselt tasavägist heitlust. Ametis oleva presidendi Joe Bideni toetusele võib kahjustavalt mõjuda demokraatide Lähis-Ida poliitika ning Donald Trump võib novembris vajalikke hääli kaotada oma kriminaalasjade tõttu.

Hiljuti ABC Newsi ja Ipsose poolt läbi viidud küsitlus näitab, et endisel presidendil, vabariiklasel Donald Trumpil on ametisoleva riigipea, demokraat Joe Bideni ees väike edumaa. Nimelt hääletaks Trumpi poolt 46 ning Bideni poolt 44 protsenti ameeriklastest.

Seevastu registreeritud valijate hulgas on õhkõrn ehk ühe protsendipunkti jagu edumaad jällegi Bidenil.

Valijad on aga nii endise kui ka praeguse presidendi suhtes kriitilised, enam kui pooled ameeriklased eelistaksid valimissedelil näha kellegi kolmanda nime. Lisaks on mõlemal kandidaadil laual teemad, mis võivad üldvalimistel neile saatuslikuks saada.

Kuigi Donald Trump seisab silmitsi nelja kriminaalasjaga, on see toetust endisele presidendile vähendanud minimaalselt. Siiski kaaluks 20 protsenti Trumpi valijatest, kas nad annaksid oma hääle endisele riigipeale, kui viimane peaks mõnes juhtumis süüdi mõistetama.

Joe Bideni tulemust võib kahjustada aga demokraatide Lähis-Ida poliitika, mis on tänaseks pannud tuhanded üliõpilased üle riigi meelt avaldama. Noorte hääled on Bidenile Valgesse Majja tagasivalimiseks aga niigi tihedas heitluses ülimalt olulised.

CNN-i poolt läbi viidud küsitlusest aga selgub, et 65 protsenti registreeritud valijaist peab kõige olulisemaks teemaks riigi majandust. Kuigi USA majandus kasvab kiiremini, kui majandusteadlased eeldasid, siis inflatsioon on valijatele jätnud oma jälje ning see on andnud Trumpile Bideni ees edumaa.

Lisaks usutakse, et Donald Trump tuleks immigratsioonipoliitikaga paremini toime kui ametis olev president.

Joe Bidenit usaldatakse seevastu aga abordiõiguste eest seismises ning tervishoiukulude vähendamises.

Ameerika Ühendriikide presidendivalimised toimuvad 5. novembril.