Sõja 864. päev: Eesti antud Mistralid jõudsid Ukrainasse

Briti peaminister Keir Starmer ütles reedel, et Ühendkuningriigi toetus Ukrainale sõjas Venemaaga on vankumatu. Vene vägede rünnakud jätsid Põhja-Ukrainas üle 100 000 majapidamise elektrita. Ukrainasse jõudsid Eesti antud Mistrali õhutõrjesüsteemid.

Oluline 6. juulil kell 20.20:

Ukraina töötab välja uut merendusstrateegiat

Ukraina töötab välja uut merendusstrateegiat, mille riiklik julgeoleku- ja kaitsenõukogu peagi heaks kiidab, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

"Me mõistame selgelt, et sõda on muutnud võimutasakaalu kogu meie Musta mere piirkonnas ning Vene laevastik ei domineeri seda veeala enam kunagi. Me kindlustame oma huve, võttes arvesse Ukraina uusi tehnoloogilisi võimekusi ja meie uusi partnerlussuhteid," rääkis president.

"Ukraina on alati riik, kes suudab kaitsta enda huve merel, transpordi tuiksoontel ning oma liitlaste ja partnerite huve," lisas ta.

Zelenski tänas ka sõjaväelasi, kes teevad droonirünnakuid Vene territooriumile. "Vene riik peab tundma vastust selle eest, mida ta teeb meie riigi ja inimeste vastu ning nüüd see vastus on ilmselge. Ukraina droonid on juba globaalne bränd," sõnas ta.

Eesti antud Mistralid jõudsid Ukrainasse

Eesti antud Mistrali lühimaa õhutõrjesüsteemid ja raketid jõudsid Ukrainasse, teatas Eesti kaitseministeerium laupäeval.

Ukrainska Pravda selgitab, et Mistral on Prantsusmaal loodud kaasaegne õhutõrjesüsteem madalal lendavate helikopterite ja lennukite hävitamiseks. Mistralid on saadaval nii kaasaskantava versioonina kui ka sõidukitel ja laevadel platvormidelt tulistamiseks. Mistrali kompleksi ulatus on kuni kuus kilomeetrit.

Varem on Eesti Ukrainale üle andnud Javelini tankitõrjesüsteeme, haubitsaid, suurtükke, tankitõrjemiine, sõidukeid, kommunikatsioonivarustust, välihaiglaid, ravimeid ning isikukaitsevahendeid.

Vene vägede rünnakud jätsid Põhja-Ukrainas tuhanded inimesed vee ja elektrita

Venemaa öiste rünnakute tõttu jäi laupäeval Ukraina põhjaosas elektrita üle 100 000 majapidamise ja katkes Sumõ oblasti samanimelise pealinna veevarustus, teatasid Ukraina võimud.

Vene riikliku uudisteagentuuri RIA väitel ründasid Moskva väed linnas raketitehast. Ukraina energeetikaministeeriumi teatel sai kannatada oblasti elektritaristu, sealhulgas pealinna veepumpasid varustavad elektriliinid.

Ida pool Donetski oblastis sai reedel ja ööl vastu laupäeva Vene rünnakutes surma 11 ja haavata 43 tsiviilelanikku, ütles kohalik kuberner Vadõm Filaškin.

Venemaa teatas järjekordse küla vallutamisest Ukraina idaosas

Venemaa teatas laupäeval, et tema väed hõivasid küla Ukraina idaosas Donetski oblastis.

Kaitseministeeriumi teatel "vabastasid" sõdurid Sokili küla umbes 30 kilomeetri kaugusel Donetski linnast, mille samanimelise oblasti Moskva 2022. aastal enda väitel annekteeris.

Venemaa rünnakutes hukkus 12 inimest

Venemaa rünnakutes Ukrainale hukkus läinud ööpäeval 12 ja sai vigastada 50 inimest, teatasid piirkondlikud võimud.

Donetski, Dnipropetrovski ja Hersoni oblastites on teatatud tsiviilohvritest.

Donetski oblasti kuberner Vadõm Filaškin teatas, et Venemaa rünnakutes hukkus kogu piirkonnas 11 tsiviilisikut ja sai vigastada 43 inimest.

Tšasiv Jaris hukkus kolm inimest, Selõdove'i linnas sai surma viis ja vigastada 15 inimest. Rünnakus Toretski linnale hukkus üks ja sai vigastada kolm inimest.

Vene väed viskasid Komari külale kolm juhitavat õhupommi, tappes ühe ja vigastades 18 inimest, ütles Filaškin.

Hersoni oblasti kuberner Oleksandr Prokudin teatas, et viimase päeva jooksul sai piirkonnas surma üks inimene ja vigastada viis inimest. Venemaa rünnakud kahjustasid ka kaheksat kodu, gaasitoru ja kriitilist infrastruktuuri.

Prokudin ütles, et Berõslavi rajoonis Hreštšenivka külas hukkus üks naine ja üks naine sai vigastada Vene suurtükitule tõttu.

Dnipropetrovski oblastis sai Nikopoli vastu suunatud rünnakus vigastada kaks meest vanuses 21 ja 61, ütles kuberner Serhii Lõsak.

Venemaa rünnakud Dnipropetrovski oblasti vastu kahjustasid möödunud ööpäeva jooksul seitset kodu ja kõrghoonet, samuti meditsiiniasutust, tööstusettevõtet ja gaasitoru, lisas Lõsak.

Vene rünnakutest teatati ka Harkivi, Sumõ, Mõkolaivi ja Zaporižžja oblastites, tsiviilohvrite kohta seal info puudub.

Purustatud Tsasiv Jari linn Ukrainas Autor/allikas: SCANPIX/AFP PHOTO / Ukraina sõjaväe 24. mehhaniseeritud brigaadi pressiteenistus

Starmer lubas Bideniga kõneldes vankumatut toetust Ukrainale

Briti peaminister Keir Starmer ütles reedel mõni tund pärast ametisseastumist peetud telefonivestluses USA presidendi Joe Bideniga, et Ühendkuningriigi toetus Ukrainale sõjas Venemaaga on "vankumatu".

"Liidrid kordasid jätkuvat pühendumust Ukrainale ja peaminister rõhutas, et ÜK toetus Ukrainale on vankumatu," seisis Downing Streeti avalduses.

Selle kohaselt arutasid liidrid ka kahe riigi erisuhteid ja ühtseid suurema majanduskasvu ambitsioone.

Starmer, ütles, et ootab töötamist õlg õla kõrval kõigis suhetes, muu hulgas ka AUKUS-e partnerluses, et tagada India ja Vaikse ookeani regiooni püsimine vaba ja avatuna.

ÜK, USA ja Austraalia on viimastel aastatel loonud uue kaitseühenduse nimega AUKUS, mille peamine eesmärk on seista vastu Hiina kasvavale sõjalisele jõule Aasia Vaikse ookeani piirkonnas.

Briti ja Ühendriikide vestlesid vaid mõni päev enne seda, kui nad järgmisel nädalal Washingtonis juba NATO tippkohtumisel silmast silma kohtuvad.

Biden oli varem õnnitlenud Starmerit vasaktsentristliku Tööpartei juhtimisel saavutatud ülekaaluka võidu puhul üldvalimistel.

"Ootan meie ühist tööd vabaduse ja demokraatia toetamisel kogu maailmas ning meie kahe riigi erisuhete edasist tugevdamist," märkis Biden sõnumirakenduses X.

Ühendkuningriigi avalduse kohaselt rääkisid liidrid ka vajadusest kaitsta Belfasti (suure reede) kokkuleppe saavutusi, viidates aastakümnete eest sõlmitud Põhja-Iirir rahuleppele, mida Washington aitas saavutada.

Viimastel aastatel on kokkulepe pidanud silmitsi seisma väljakutsetega, mille on tinginud Suurbritannia lahkumine Euroopa Liidust.

Põhja-Iirimaal jookseb Ühendkuningriigi ainus maismaapiir EL-iga.

Ööl vastu laupäeva olid droonirünnakud Venemaal

Venemaa Krasnodari krai piirkonnale suunatud droonirünnakud põhjustasid ööl vastu laupäeva tulekahjusid kahes naftabaasis, kahjustades ka sidetorni, vahendas The Kyiv Independent Venemaa meediaväljaandeid.

Öö jooksul teatati mitmest droonirünnakust Krasnodari krai Eiski, Leningradi ja Pavlovi piirkondades.

Naftabaasi rünnakus tekkinud allatulistatud drooni killud tekitasid põlengu ühes kütusehoidlas Pavlovi külas ja teise põlengu riiklikus Leningradi naftabaasis, teatas RIA Novosti.

Väidetavalt sai Eiski külas teise allakukkunud drooni tagajärjel kannatada ka mobiilitorn.

Kohaliku aja järgi kella 4.30 seisuga hukkunutest ei teatatud.

Kuberner Vjatšeslav Gladkov väitis, et laupäeva öösel Venemaal Belgorodi oblastis Šebekino linna vastu toimunud droonirünnakud kahjustasid mitut hoonet, sõidukit ja tööstusrajatist, vigastades ka ühte inimest.

Teated õhurünnakutest Belgorodi oblasti vastu, mis piirneb Ukraina Sumõ, Harkivi ja Luganski oblastiga, on viimastel kuudel muutunud sagedaseks.

Gladkovi sõnul sai rünnakutes kannatada kokku 11 kodu ja selle tagajärjel purunesid ka elektriliinid kogu piirkonnas. Gladkov väitis, et rünnakutes sai kahjustada ka määratlemata sotsiaalne infrastruktuur.