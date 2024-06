Venemaa lennukid häirisid Läänemerel NATO laevu

"Venemaa Suhoi Su-24 ja Su-27 lennukid lendasid korduvalt üle Rootsi ja teiste NATO riikide sõjalaevade. Laevad osalesid õppusel Baltops Läänemere rahvusvahelistes vetes," ütles Rootsi kaitseväe operatsioonide juht Carl-Johan Edström Rootsi rahvusringhäälingule SVT.

Baltops on iga-aastane NATO juhitud sõjaväeõppus Läänemerel, millest on Soome ja Rootsi NATO liikmelisuse tõttu saanud NATO sisevesi. Õppus lõppes eelmisel nädalal.

Kuigi Venemaa kohalolek õppuse ajal on tavapärane, oli Venemaa sel aastal kohal oodatust nähtavamalt, ütles Edström.

Edströmi sõnul lendasid Venemaa lennukid veidi lähemale kui tavaliselt. Ta lisas, et lennukid ei põhjustanud ohtlikke olukordi ega rikkunud rahvusvahelisi reegleid.

Edström ei täpsustanud, kui lähedal harjutavate laevade kohal Venemaa lennukid lendasid.

Õppusel osalenud Prantsusmaa hinnangul käitusid lennukid ebaprofessionaalselt, kuna nad lendasid väga madalal ja lähedal harjutavate laevade kohal.

"See võib olla ohtlik, kuid peamiselt teevad nad seda selleks, et saata NATO riikidele sõnum, et neil on tugev kohalolek piirkonnas," ütles Prantsuse kopterikandja FS Mistral komandör Olivier Roussille SVT-le.

Roussille' sõnul tõmbas õppus ka Venemaa mereväe tähelepanu. "Läänemeri on strateegiline piirkond, seega Baltopsi ajal olime kontaktis nii Venemaa sõjalennukite kui ka sõjalaevadega," ütles Roussille.

Venelaste ülelende pidas ebaseaduslikuks ka USA mereväe kapten Jason Tross. Tross on pressiesindaja USA 6. laevastikus, mis vastutab õppuse Baltops korraldamise eest.

"Kaks Venemaa lennukit käitusid ebaprofessionaalselt, kui nad lendasid lähedal USS Waspile, mis tegutses Läänemerel õppuse Baltops ajal," ütles Tross.

Varem õppuse ajal rikkusid Vene lennukid ka Soome ja Rootsi õhuruumi.