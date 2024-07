Macroni koalitsiooniettepanek vihastas nii vasak- kui ka parempopuliste

Prantsusmaa president Emmanuel Macron teatas avalikus kirjas, et koalitsioonikõneluste laua taha on oodatud kõik, välja arvatud vasakpopulistlik Alistamatu Prantsusmaa ja parempopulistlik Rahvuslik Liikumine.

Macron püüab peamiseid parteisid suurde koalitsiooni kutsudes panna piiri Prantsuse poliitilises süsteemis valitsevale kaosele, kirjutas The Times.

Mõlemad kutsest ilma jäänud parteid reageerisid raevukalt.

"Macron halvas riigi, asetades äärmusvasakpoolsed võimu väravatesse. Ja nüüd on tema sõnum: ajage asi korda. Vastutustundetu!," kommenteeris Rahvusliku Liikumise esimees Jordan Bardella.

Alistamatu Prantsusmaa saadik Clemence Guette ütles, et president ei mõistnud Prantsusmaa ees seisva kriisi ajaloolist olemust. "Ta on üksikum kui kunagi varem," ütles ta.

Macron kutsus ühtsusele erakondi, kes usuvad demokraatlikesse institutsioonidesse, õigusriiki ja korda, parlamentarismi, EL-i ja Prantsuse iseseisvuse kaitsmisse. Ta ütles, et nad peaksid looma riigile kindla enamuse, mis oleks tingimata mitmekesine.

"Neid põhimõtteid silmas pidades valin peaministri," ütles Macron ja lisas, et see võib võtta veidi aega.

46-aastane tsentristlik president, kes on öelnud, et jääb ametisse oma ametiaja lõpuni, on palunud lahkuval peaministril Gabriel Attalil jätkata ajutises rollis.

Ametnikud ütlesid, et Attal jääb tõenäoliselt ametisse olümpiamängude lõpuni, mis algavad sel kuul Pariisis.

Macron näib uskuvat, et tema suurde koalitsiooni mahuvad tema enda tsentristid ja tsentristlikud vabariiklased, aga ka vasakpoolsed parteid, nagu sotsialistid, rohelised ja võib-olla isegi kommunistid. Need vasakpoolsed parteid kuuluvad Uue Rahvarinde allianssi, kuhu kuulub ka Alistamatu Prantsusmaa – partei, mille Macron soovib oma suurkoalitsioonist välja jätta.

Uus Rahvarinne sai parlamendivalimistel kõige rohkem kohti, 182, peamiselt taktikalise hääletamise tõttu, et blokeerida populistlik paremtiib. Kuid absoluutset enamust liidul saada ei õnnestunud.

Macroni strateegia on Uus Rahvarinne lõhestada lootuses, et selle mõõdukamad liikmed liituvad tema koalitsiooniga.

Kuid Uus Rahvarinne on tema plaani tagasi lükanud, öeldes, et neid tuleks kutsuda valitsust moodustama, kuna nad võitsid valimised.

"Keegi ei võitnud," vastas Macron.