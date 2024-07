Siseturistid olid juunikuus Eestis suvitades kokkuhoidlikumad

"Nagu kevadel eeldasime, siis suvi nii hea ei tule nagu eelmisel aastal," rääkis ERR-ile Pärnus asuva spaahotelli Viiking tegevdirektor Kairi Lusik.

Lusik mainis, et kohalikke elanikke ööbis selle aastas juunikuus vähem kui mullu. "Samas suutsime kasvatada Soomest ja Lätist tulnud turistide arvu ning pikenes ka keskmine ööbimise kestvus," ütles Lusik.

Kuressaares asuva Arensburg Boutique Hotel & Spa külastajate arv samuti vähenes.

"Juunikuu oli meil küll töine, kuid võrreldes eelmise aastaga siiski vaiksem ning külastajate arv mõnevõrra vähenenud. Positiivne on aga see, et Arensburgi hotelli restorani külastas juunis eelmisest aastaga võrreldes oluliselt rohkem kliente. Eelmise aasta maid saatis Kuressaares ka veekriis, seetõttu ei ole olnud keeruline 2024. aasta mais paremaid tulemusi saavutada," ütles tegevjuht Terje Nepper.

"Visuaalsel vaatlemisel on märgata turistide olulist vähenemist Kuressaares," lisas Nepper.

Kuressaare Johani spaahotellis, Meri spaahotellis ning Ö Sviitides & Spas jäi turistide arv nii sise- kui välisturistide puhul eelmise aasta juuniga enam-vähem samaks. Spaahotelle omava Johan GTJ juhatuse liige Johan Lõuk ütles, et siiani võib rahule jääda.

Teise hinnatud suvituslinna Pärnu Estonia spaahotellides ka erilist tõusu ei olnud. See-eest oli suurem langus ja tõus tänavu aprillis ja mais juba ära.

"Juuni algas pärast toimekat ja kiiret maikuud väga rahulikus tempos, kuid siiski oli rõõm tõdeda, et juuni teine pool täitus külalistega juba väga hästi. Suve üldine trend on sarnane möödunud suvele – broneeringuid tehakse viimasel hetkel ja broneerimise aktiivsus sõltub väga palju ilmast. Pikemalt ette on oma puhkuse planeerinud välisturistid, kuid siseturist otsustab külastuse enamasti viimasel hetkel ning ilma või Pärnus toimuvate ürituste järgi," täpsustas Estonia spaahotellide müügi- ja turundusosakonna juht Kairi Jõekäär.

Täitumuse protsendid jäid kahes Estonia spaahotellis enam-vähem samaks, kummaski kompleksis jäi muutus eelmisest aastast vaid ühe protsendi ulatusse. Eestlastest külastajate osakaal vähenes, välismaalastest külastajate osakaal kasvas.

Hestia Hotel Haapsalu Spa juht Lauri Teorein ütles, et nende hotellis peatus umbes 300 toa võrra rohkem külastajaid kui 2023. aastal, kuid nende tulusid see ei mõjutanud. Juunis olid külastajad valdavalt eestlased.

"Hestia Haapsalu SPA on leidnud tee kodumaise külastaja südamesse ja valdav enamus meie külastajaid on eestimaalased. Lisaks võib suvistest kliendigruppidest välja tuua soomlasi ja lätlasi," ütles Teorein.

Teorein tõi välja üldise erinevuse broneeringute ebastabiilsuses. "Kui mullu laekusid broneeringud läbi kuu ühtlaselt, siis sel aastal koos kuu lõpu ja kuu alguse palgapäeva lähenemisega kukub broneeringute tegemise intensiivsus tuntavalt," selgitas ta.

Lisaks seostas Teorein ebastabiilset broneerimiskultuuri hinnatõusuga.

"Kui juba praegu kostab nurinat kõrgete hindade üle, mis tegelikult veel ei peegelda meie tegelikku kulubaasi (30-40 protsenti kõrgem võrreldes kahe aasta tagusega), siis järjekordne hinnatõus käibemaksu näol muudab majutuse veelgi kallimaks, mis omakorda vähendab nõudlust. Samuti meie konkurentsivõimet välisturgudel, juba praegu on hotellihinnad soomlastega võrdsed," lisas Hestia Hotel Haapsalu juht.

Sarnasus nii mitmegi majutusasutuse puhul oli lisaks broneerimisakna lühenemisele see, et vähenes lisateenuste, sealhulgas hotellipoolse toitlustuse ja spaateenuste nõudlus.

Lisateenuste kasutuse vähenemise põhjusteks tõid majutusasutused välja hinnatõusu ja kohaliku tarbija vähenenud maksevõime.

"Kuuleme pidevalt oma külalistelt, kuidas kõik hinnad on Pärnus väga kalliks kerkinud ning kindlasti see mõjutab ostuotsuseid. Sageli on näha, et külastajad eelistavad soodsamaid valikuid mõne tänavatoidu koha näol ning pigem hoitakse raha hotelli restorani ja spaahoolitsuste pealt kokku," nentis Jõekäär.

Pärnu majutusettevõtetes pole vähenev lisakulutuste tase uus nähtus. Juba kevadel kerkisid hinnatõusust tingitud muutused esile ja hotellide restoranides ja hotelli lisateenuste puhul oli nõudlus väiksem.

Lusik lisas üldise klientide vähenemise võimalikuks põhjustajana Pärnu linnas mai algul kehtima hakanud uue parkimiskorralduse, mis hõlmab laiemat tasulist parkimisala ning parkimistasude ja -aegade muutust. Uus korraldus kehtib ainult Pärnu linna avalikul parkimisalal ehk mõjutab ka majutusasutuste ümbrust.