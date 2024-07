Piletihinna tõus ei ole seiklusparkide külastatavust märgatavalt mõjutanud

Teemaparkide, seiklusparkide ja veekeskuste eest tuleb lastega peredel sõltuvalt kohast välja käia mitukümmend kuni isegi rohkem kui 100 eurot. Kuigi hinnad on krõbedad ja mitmel pool on neid ka tõstetud, pole näiteks igal suvel rohkem kui 50 000 inimest võõrustav Lottemaa märganud külastatavusele olulist mõju. Lottemaa pilet maksab 27 eurot ja lastele alates teisest eluaastast soodustust ei ole.

"Võrreldes eelmise aastaga on meie külastatavuse arv umbes 2000 inimese võrra väiksem, aga siin on nii palju erinevaid muutujaid, mis võib selle tingida," ütles Lottemaa tegevjuht Margit Toodu.

Toodu sõnul pole nad näinud ka meeletut raha kokkuhoidmist pargis sees.

"Võib-olla jäetakse lapsele see teine või kolmas jäätis ostmata, piirdutakse ühega. Me teeme iga kuu tegelikult ka hinnavõrdlust, kui palju klient jätab raha maha siia, ja see ei ole väga palju langenud võrreldes eelmise aastaga," rääkis Toodu.

Valgeranna Seikluspargi juhatuse liige Merilin Vikkisk ütles, et ilm mõjutab neid rohkem kui majandus ja vaatamata hinnatõusule käivad pered aktiivselt ronimas. Seikluspargis saab pileti kõikidele radadele lunastada täiskasvanule 26 ja lapsele 23 euro eest.

"Kui rääkida perede külastatavusest, siis selles suhtes tendents on sarnane kui eelmisel aastal – langust me ei näe. Isegi kui meil see piletihind nüüd tõusis ühe-kahe euro võrra, see ei ole hoopi pannud sellele. Kui sa tuled ikkagi perega aega veetma looduses ja aktiivseid tegevusi tegema, siis kas see perepilet on nüüd paar eurot kallim või odavam, ei mõju ilmselt," sõnas Vikkisk.

Tervise Paradiisi veekeskuse juhi Jaan Ratniku sõnul pole nad viimase kahe aasta jooksul hindu oluliselt muutnud, kuid külastajaid on tänavu kümnendiku võrra vähem kui mullu. Eriti hinnatundlikud on just lastega pered. Veekeskuse kolme tunni pilet maksab suvel täiskasvanule 22 ja lapsele sõltuvalt vanusest kuni 17 eurot.

"Täna me pigem näeme märke üleüldisest keerukast olukorrast, et lastega pered, noored pered teadupärast on selline kliendigrupp, kelle tarbimisvalmidus ja soov tarbida liigub hästi palju üles-alla. Ma arvan, et praegu natuke selline ebakindel aeg ikkagi on ja pered seda tunnevad," selgitas Ratnik.

Teisipäeval Lottemaal ja Valgeranna Seikluspargis käinud pered ütlevad, et valivad rohkem, kuhu minna ja mida teha.

"Ikka vaatame, kui palju perepilet maksab, kui palju söögid-joogid kõik juurde lähevad. Kui kaugel on, kui kaugele on vaja autoga sõita. Ikka vaatame, jah," ütles Valgeranna Seiklusparki külastanud Kristel.

"Meil ongi puhkuse viimane päev ja me vaatasime ka oma eelarve üle, et ilmselt rohkem kulutada ei saagi. Nii et kindlasti mõjutab. See mõjutab, kui pikalt puhata saame, kus me käime, mida saame teha ja nii edasi. Aga samas kõiki asju ära jätta ei taha, lihtsalt peab tegema rohkem valikuid," rääkis Lottemaa külastaja Andres.

"Ikka mõtled, kuhu minna ja kui palju käia. Pluss see, et me tulime kaugelt, me peame mõtlema ju ka transpordi peale. Aga samas, oled ikkagi ju enne suve algust läbi mõelnud, kus lastega tahaks käia. Lottemaa oli kindlasti, kus tahaks käia, oled arvestanud ikkagi juba suve alguses selle väljaminekuga," ütles Rakverest Lottemaale sõitnud Piia.