ERR Washingtonis: Kallase sõnul võib Ukraina NATO kohtumisega rahule jääda

Washingtoni tippkohtumise viimasel päeval istusid allianis liikmesriikidega ühise laua taha Aasia ja Vaikse ookeani liidrid, kelle sõnum oli selge: Ukrainat tuleb toetada.

"NATO tippkohtumisel näete nelja Aasia ja Vaikse ookeani partnerit: Uus-Meremaad, Austraaliat, Jaapanit ja Lõuna-Koread. Nad teavad, et see, mis toimub Euroopas, mis toimub Ukrainas, on oluline ka neile. Oluline on seista vastu autoritaarsetele riikidele, kes üritavad maailmakorda muuta ja seda mõnel juhul ka jõuga," lausus Valge Maja riikliku julgeolekunõukogu kõneisik John Kirby.

Alliansi 75. aastapäevale pühendatud tippkohtumisele pani punkti NATO-Ukraina nõukogu, kus tõstatati probleemküsimus, miks osa Ukrainale relvi andnud riikidest ei luba saadetud abi kasutada Venemaa territooriumil asuvate sihtmärkide pihta.

"Selliseid piiranguid ei peaks olema, aga lõpuks on see iga liikmesriigi enda otsustada, millistel tingimustel ta relvi annab. Laua taga päris mitmed ütlesid, et kui me tahame, et Ukraina võidaks, siis me ei tohiks seada tingimusi sellele, kuidas nad selle sõja võidavad," ütles Kallas.

Peaministri sõnul võib tippkohtumisega aga üldjoontes rahule jääda.

"Nii nagu (Ukraina) president (Volodõmõr) Zelenski ütles, et jah, see on kordaminek. See on oluline, et nad said väga palju lubadusi erinevatelt riikidelt täiendavaks abiks just õhukaitse osas. Muidugi, mis kripeldab, et kui seda õhukaitset oleks antud juba mitu aastat tagasi, siis tulemus oleks teine, aga samas hea, et see nüüd antakse," rääkis Kallas.

Meedias varjutas Washingtoni tippkohtumist aga USA sisepoliitikas toimuv ning arutletud on ka selle üle, kas ja kuidas USA presidendivalimised NATO-t mõjutavad.

"Laua taga sellest ju ei räägita, aga selge on see, et kõik, mis siin ümberringi toimub, nii meediakeskuses kui erinevatel kohtumistel ja kõrvalüritustel, seda räägitakse väga palju. Sõltumata sellest, kas jätkab Joe Biden või saab võidu Donald Trump, on meie ülesanne mõlema administratsiooniga väga hästi läbi saada ja tagada see, et Ameerika Ühendriigid on tugev liitlane mitte ainult NATO-le tervikuna, vaid ka kahepoolselt Eestiga," lausus Eesti kaitseminister Hanno Pevkur.

Järgmisel aastal võõrustab NATO tippkohtumist Holland, mil alliansi 32 liikmesriigi juhid kogunevad Haagis.