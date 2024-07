Uue valitsuse justiits- ja digiministriks saab Liisa Pakosta

Eesti 200 jätkab uues valitsuses kolme ministriportfelliga ning samuti säilitab Eesti 200 riigikogu esimehe koha. Välisministri kandidaadiks on Margus Tsahkna, haridus- ja teadusministri kandidaadiks Kristina Kallas ning justiits- ja digiministri kandidaadiks on Liisa Pakosta, teatas Eesti 200.

Justiits- ja digiministri kandidaat Liisa Pakostal on õigusteaduste magistrikraad, ta on Tartu Ülikooli õigusteaduskonna doktorant. Varasemalt on Pakosta omandanud magistritaseme hariduse ajaloos ja etnoloogias ning õpetaja- ja haridusasutuse juhi hariduse. Pakostal on erakonna kinnitusel pikk muutuste juhtimise kogemus era- ja avalikust sektorist. Praegu on ta riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees, riigikogu õiguskomisjoni liige ja Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht.

Erakonna esimehe Tsahkna sõnul jätkab erakond Eesti inimestele oluliste teemade vedamist.

"Eesti 200 on tugevalt hariduse usku ning Kristina Kallase eestvedamisel jätkame haridusvõimaluste parandamist ja parandame ka õpetajate aastaid kestnud murekohti," ütles erakonna esimees Margus Tsahkna pressiteate vahendusel.

"Teiseks ehitame tõhusalt toimiva, maailma esimese personaalse riigi nii kodaniku kui ka ettevõtja jaoks. Selleks peame viima digiriigi uuele tasemele, aga vähendama ka jõuliselt bürokraatiat ja regulatsioone ning mul on hea meel, et Liisa Pakosta on nõus siin ohjad haarama," jätkas ta.

"Ja viimaks, keerulises geopoliitilises olukorras jätkan mina Eesti huvide eest seismist välisministrina," ütles Tsahkna. "Eesti 200 sai suurema vastutuse kui seni, oleme rahul nii koalitsioonilepingu sisu kui vastutuse jagamise tulemusega."

Ametist lahkuvas Kaja Kallase valitsuses täitis justiitsministri kohta Madis Timpson.