Tallinna kesklinna teetööd paiskasid teisipäevase bussigraafiku segi

AS-i Tallinna Linnatransport andmed näitavad, et kesklinna teetööde ajal hilinevad bussid tipptundidel 15-25 minutit, kuid 9. mail venisid hilinemised kuni 50-minutiliseks. Tallinna abilinnapea Vladimir Svet ütles, et paraku ei saa Tallinnas paremat linnaruumi luua teisiti kui üleskaevamiste teel.

Tallinna kesklinnas toimuvad ulatuslikud tee-ehitused tekitavad neis, kes peavad piirkonda vältimatult minema, kimbatust: autosõit tähendab pikka ummikutes ootamist, osa tramme ei sõida üldse, paljud bussiliinid sõidavad muudetud marsruudil ja seisavad samuti ummikutes, mis halvimatel päevadel venivad väga pikaks. Suvel hõreneb trammiliiklus veelgi, sest algab Tondi raudteeülesõidu ümberehitus.

Ka jalakäijad ei pääse vintsutustest, sest ehitustööde tõttu lendab tuulega tänavail tolm ja kinni sõidetud ristmikel lõpetavad sõidukid pööret alles siis, kui jalakäijatele juba roheline tuli põleb.

AS-i Tallinna Linnatransport (TLT) teenindusdirektor Hannes Falten rääkis ERR-ile, et linnatranspordi olukord on samasugune nagu kõigil teistel Tallinnas liiklejatel ehk praegune aeg on keeruline.

"Enne 9. maid oli meil hilinemine kolm kuni kuus minutit tavaperioodil, tipptundidel 15-25 minutit. Eile, kui ka Filtri ja Ahtri tänav kinni pandi, Filtri tee õnneks küll ajutiselt ja Ahtri pikemalt, tekitas see kuni 50-minutilised hilinemised. Oleme oma bussijuhtidele samamoodi öelnud, et tuleb säilitada kaine mõistus ja üle oma varju me ei hüppa," tõdes ta.

Inimesed valavad oma pahameelt ka TLT peale välja. Falten märkis, et kui bussiteid ehitatakse, on autojuhid kurjad, miks ühistransport nii palju pinda saab, ja kui bussid peavad autodega samas reas ummikutes seisma, tabab pahameel bussisõitjaid.

"See pole kahjuks meie pädevuses," tõdes ta olukorra muutmise kohta. "Teenindame hetkel nii nagu on. Mõnel liinil on vabagraafik, teisel väiksem hilinemine."

Selle kohta, et bussid sõidavad sageli ristmikke kinni, ütles Falten, et TLT tegeleb pideva bussijuhtide koolitamisega. Iga päev käiakse 30 töötajast koosnevate gruppidega teemad läbi.

"Eks kõik otsivad õigustust kiiremini kuskilt läbi saada. Kui ei sõida buss ristmikku kinni, sõidavad autod. Eesti liikluskultuur on selline, mis vajaks ühiskondlikku raputamist, et oldaks üksteise suhtes lugupidavamad," ütles ta ja soovitas kõigil inimestel liikluses teiste liiklejate vastu suuremat lugupidamist üles näidata.

Alates Vanasadama trammiprojekti algusest võtab TLT igal hommikul välja liiklusinfo ja vaatab üle, kui palju on bussid eelmisel päeval graafikust maas olnud – kõigil bussidel on GPS-seade, mistõttu on selle kohta olemas detailsed andmed. Näiteks teisipäeval, mil 9. mai tõttu oli suletud Filtri tee, olid suurimad hilinemised ühistranspordiliinidel, mis liikusid Tartu maanteel, Kreutzwaldi ja Ahtri tänaval. Sellised bussid hilinesid kuni 50 minutit ja ka Järvevana teel hilines buss number 13 40 minutit.

"Olukord on hull, aga mitte nii hull, et sellest mingit traagikat teha," lausus Falten. "TLT teeb endast parima. Aga vahel ütlen, et kui teeme kodus köögi või vannitoa remonti, on ka elu kaks-kolm nädalat häiritud, aga Tallinna linn on veel suurem, see mõjutabki kõike rohkem," tõdes ta.

Falteni sõnul on olukord kolmapäeval liikluses õnneks parem kui teisipäeval.

Bussiummik Narva maanteel 9. mail. Autor/allikas: Priit Karjus

Tallinna abilinnapea Vladimir Svet ütles, et praegu Tallinna liikluses toimuvast leiab kindlasti väga palju õppetunde.

"Üks, ma arvan, neist kõige suuremaid on see, et edaspidi, kui Tallinn hakkab tegema selliste suurte oluliste magistraalide ümberehitust, siis ilmselt meil

oleks tark tellida ka ajutise liikluskorralduse analüüse sisse veel enne seda, kui oleme hankeid läbi viimas," lausus ta.

Praegune olukord on Sveti sõnul seotud mitme teguriga. Esiteks, kui tahta luua Tallinnas paremat linnaruumi, mis arvestab rohkem jalakäijate huve, haljastust ja ühistranspordi eelistamist, siis tuleb tänavad ümber ehitada ning teisiti kui üleskaevamise teel ei ole seda võimalik teha.

Teise aspektina tõi Svet välja selle, et nii koroonaviirus, eriti aga Ukraina sõda on tugevalt mõjutanud linna plaane ja graafikuid.

"Mitmed linna hanked, mis pidid õnnestuma varem, lükkusid paraku sõja tõttu edasi. Tarnijad vajasid rohkem aega. Oli vaja, et turg stabiliseeruks ja sellest on ka asjaolu, et meil on samaaegselt ehituses terve rida väga suuri objekte," nentis abilinnapea.

Küsimusele, miks lubatakse niigi keeruliste liiklusoludega kesklinnas järgmisel nädalal veel ka Liivalaia tänaval üks sõidurada sulgeda, vastas ta, et sellel tänaval tehtavad muudatused tulenevad Utilitase soovist rajada sinna kaugkütte- ja kaugjahutustorustikku.

"Paraku on meie seadusandlus selline, et kui mõni võrguvaldaja soovib minna oma torude kallale, siis keelata tal seda ei saa. Detailsem liiklusskeem, kuidas kogu see ehitus hakkab välja nägema, ei ole tegelikult veel läbinud lõplikku kooskõlastust, nii et lõppkokkuvõttes, kuidas see hakkab välja nägema, sellest saame arvatavasti teada kuskil selle nädala lõpu poole," lisas Svet.

Seda, et neid töid näiteks hilissügisesse edasi lükata, ei pidanud ta heaks mõtteks, arvestades, et Tallinna liikluspilt on tavaliselt kõige rahulikum just suvekuudel, aga ainult suvekuudesse ei ole kõiki töid alati võimalik mahutada.

"Eks me seda Liivalaia tänava liiklusskeemi veel arutame kolleegidega ja püüame leida optimaalset varianti," lausus abilinnapea.