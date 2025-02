Liigne liiklusmüra pärsib Tallinnas kinnisvara arendust

Tallinna linnavõim leiab, et liiklusmüra on liiga kõrge, mistõttu ei väljastata enam mitmes piirkonnas eluruumide ehituslube. Kuna uusi maju ei kerki, püsivad ka kinnisvarahinnad endiselt kõrged.

Müra tase Tallinna linnas on mitmel pool soovituslikust normist kõrgem ja seda põhjustab peamiselt tihe liiklus.

Viimane, kaks aastat tagasi valminud Tartu Ülikooli uuring näitas, et pideva liiklusmüra käes kannatab umbes 10 protsenti elanikkonnast ja pea pooled puutuvad liiga suure lärmiga kokku. Vahepeal on aga autostumine hoogustunud ja müratase tõenäoliselt kasvanud.

"Tallinnas on mitmes kohas müraga olukord mitterahuldav. Ja kui me vaatame sinna rohkem sisse, siis näeme, et see on valdavalt magistraalteede ääres kõikides Tallinna piirkondades, mis on ka loogiline, sest põhiline müraallikas Tallinna linnas on autoliiklus," selgitas linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE).

Lärm pärsib ka linna arengut. Kinnisvaraarendusega tegeleva ettevõtte Invego juhatuse liikme Martin Tamme sõnul on Tallinn müra tõttu ilma jäänud ka mitmest suurest arendusest, kuna terviseamet on keeldunud planeeringuid kooskõlastamast.

"Just suuremate tänavate äärde ja kesklinna ei saa ehitada hooneid, mille puhul on kasutatud elufunktsiooni. Seda põhjusel, et suurte tänavate ääres ja kesklinnas on sageli liiklusmürast tingitud mürafoon liiga kõrge ja sellistes olukordades ei ole enam viimastel aastatel antud planeeringute kooskõlastusi," rääkis Tamme.

"Ehitused on ära jäänud Peterburi maantee ääres, Tartu maantee ääres, Sõpruse puiestee ääres, Tööstuse tänava ääres. Põhimõtteliselt võime vist välja lugeda kõik Tallinna magistraaltänavad. Paldiski maantee ääres on mitu näidet. Neid näiteid tõesti on mitme aasta jooksul mitukümmend," lisas ta.

Kuna uusi hooneid ei lisandu, püsivad korterite hinnad Tallinnas endiselt kõrged. Tallinna linnavõim võttis teisipäeval vastu müra vähendamise tegevuskava. Selles nenditakse, et peamiselt aitab müra vähendada ühistranspordi ning jalgratta eelistamine autole. Aga ka kiirusepiirangute kehtestamine.

"Praegune linnavõim on kokku leppinud, et kiirusepiirangud jäävad selliseks nagu nad on. Ei tõsta, ei langeta. Müra tegevuskava raames me tellime uued mõõtmised ja järgmise aasta esimeses pooles valmib Tallinna linnal uus mürakaart. Siis saab juba uus linnavõim otsustada, tuginedes avalikult kättesaadavatele andmetele, mida siis tegema hakatakse. Valimistel on valijatel võimalik anda hääl neile, kes soovivad paremat linna. Minu isiklikul hinnangul oleks tark, kui meil oleks lausaliselt kesklinnas 40 kilomeetrit tunnist suurematel tänavatel," rääkis abilinnapea Pärtel-Peeter Pere (RE).