Iisraeli relvajõud teatasid neljapäeva hilisõhtul, et Liibanonis tegutsev terroriorganisatsioon Hezbollah korraldas riigi vastu raketirünnaku. Ka islamistid teatasid, et lasid Põhja-Iisraeli pihta kümneid rakette.

Olulised sündmused 2. augustil:

- Hezbollah korraldas Iisraelile raketirünnaku;

- Biden: USA on pühendunud Iisraeli kaitsmisele Iraani ohu eest;

- CNN: Hamasi liider Ismail Haniyeh suri pommiplahvatuses.

Hezbollah korraldas Iisraelile raketirünnaku

Iisraeli relvajõud teatasid neljapäeva hilisõhtul, et Liibanonis tegutsev terroriorganisatsioon Hezbollah korraldas riigi vastu raketirünnaku. Ka islamistid teatasid, et lasid Põhja-Iisraeli pihta kümneid rakette.

Iisrael teatas, et Hezbollah tulistas riigi suunas kümneid rakette, kuid Iisraeli jõudis neist vaid viis. Kahjustuste kohta hetkel informatsiooni pole.

Hezbollah kinnitas hiljem, et lasi Iisraeli põhjaosas asuva asula pihta kümneid Katjuša rakette.

Islamistide teatel oli tegemist vastusega Iisraeli poolt varem neljapäeval Lõuna-Liibanonis korraldatud rünnakule, milles hukkus mitu tsiviilisikut.

Iisraeli relvajõud teatasid vahetult pärast rakettide väljalaskmist, et nende õhuvägi tabas relvarühmituse stardiplatvormi, kust raketid teele saadeti.

Iraani toetatud Hezbollah andis Iisraelile löögi esimest korda pärast seda, kui organisatsiooni kõrgeim komandör Fuad Shukr sai teisipäeval Liibanoni pealinnas Beirutis toimunud Iisraeli rünnakus surma.

Iisrael süüdistas Shukri hiljutises rünnakus okupeeritud Golani kõrgendikele, milles hukkus 12 noort.

Hezbollah' juht Hassan Nasrallah hoiatas neljapäeval, et rühmitus on kohustatud reageerima oma kõrgeima komandöri tapmisele Iisraeli poolt.

"Te ei tea, milliseid punaseid jooni te ületasite. Vaenlasel ja neil, kes on vaenlast toetavad, on oodata meie vältimatut vastust," ähvardas Nasrallah Shukri matustel.

CNN: Hamasi liider Ismail Haniyeh suri pommiplahvatuses

Hiljuti tapeti Teheranis terroriorganisatsiooni Hamas juht Ismail Haniyeh. Üks asjaga kursis olev allikas ütles telekanalile CNN, et Haniyeh suri pommiplahvatuses. Allika teatel peideti kaugjuhitav pomm hoonesse, kus Haniyeh viibis.

Iraani ja Hamasi teatel pani Haniyeh' mõrva toime Iisrael. Iisrael pole neid väiteid kinnitanud ega ka ümber lükanud.

Pomm smugeldati Iraani revolutsioonilise kaardiväe kaitse all olnud külalistemajja. See viitab, et revolutsiooniline kaardivägi pole oma tegevuses just kõige efektiivsem. Haniyeh' tapmine vihastas Iraani võime ning riigi kõrgeim juht ajatolla Ali Khamenei ähvardas Iisraeli kättemaksuga.

Biden: USA on pühendunud Iisraeli kaitsmisele Iraani ohu eest

USA on pühendunud Iisraeli julgeoleku kaitsmisele kõigi Iraanist lähtuvate ohtude eest, ütles president Joe Biden Iisraeli peaministrile Benjamin Netanyahule neljapäeval peetud telefonivestluses.

Biden kinnitas Netanyahule, et Iisraeli kaitsmiseks saadab USA piirkonda kaitsemissioonidele uusi Ühendriikide vägesid.

Vestlusel osales ka USA asepresident ja tõenäoline demokraatide presidendikandidaat Kamala Harris.