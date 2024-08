Sullivan: Ukraina sõja diplomaatia ja vangidevahetuse vahel pole seost

Valge Maja riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivanile vastas neljapäeval ajakirjanike küsimustele Venemaa ja lääneriikide vahel sõlmitud vangidevahetuse leppe võimaliku mõju kohta Ukraina sõjale. Sullivan vastas, et USA ei näe seost vangide üle peetud läbirääkimiste ja Ukraina sõja diplomaatia vahel.

"Usume, et need kaks aspekti toimivad eri suundades. Üks oli selle vahetuse läbiviimise praktiline küsimus. Teine on palju keerulisem küsimus, mis tuleb lahendada ukrainlastel," sõnas Sullivan.

USA president Joe Biden ütles pärast ulatuslikku vangidevahetust, et ei näe mingit vajadust rääkida Venemaa autoritaarse juhi Vladimir Putiniga.

Ajakirjanikud presidendilt, kas ta oleks nõus Putiniga otse rääkima.

"Ma ei pea Putiniga rääkima," sõnas Biden ja mõistis ühtlasi hukka Venemaal korraldatud näidisprotsessid, mis viisid ajakirjanik Evan Gershkovich ja teiste vangivahetuse käigus vabastatud inimeste süüdimõistmiseni.

"Vene võimud vahistasid nad, mõistsid näidisprotsessidel süüdi ja määrasid neile pikad vanglakaristused ilma igasuguse seadusliku põhjuseta," toonitas Biden.

Euroopa Liit tervitas neljapäeval Venemaa ja Valgevenega sõlmitud vangidevahetuse lepingu raames ebaõiglaselt tagakiusatud kinnipeetute vabastamist ja kutsus üles kõikide poliitvangide vabastamisele.

"Euroopa Liit tunneb kergendust seoses mitmete poliitvangide vabastamisega, kelle seas ka ühenduse kodanikud, millele aitas kaasa Türgi," ütles välispoliitikajuht Josep Borrell.

Ühendkuningriigi valitsus teatas neljapäeval, et tervitab oma kodanike Paul Whelani ja Vladimir Kara-Murza vabastamist Venemaaga sõlmitud vangide vahetuslepingu raames.

"Mul on eriti hea meel, et Suurbritannia kodanikud Vladimir Kara-Murza ja Paul Whelan saavad peagi oma peredega kokku," ütles välisminister David Lammy avalduses.

Vladimir Kara-Murza sai vanglast välja Autor/allikas: SCANPIX/EPARUSSIAN FEDERAL SECURITY SERVICE HANDOUT

NATO tervitas liitlaste tihedat koostööd vangide vahetamisel Venemaaga.

"Me tervitame täna mitmete Venemaa poliitvangide vabastamist. Nende vabaduse taganud kokkuleppe üle pidasid läbirääkimisi mitmed NATO liitlased, kes tegid tihedat ja head koostööd," ütles NATO pressiesindaja Farah Dakhlallah.

Ankara operatsiooni koordineerinud Türgi julgeolekuteenistuse allikad olid enne seda kinnitanud, et 24 vangi vahetus Venemaa ja lääneriikide vahel on lõpule viidud.

"Seitse lennukit, milles olid 24 vangi ja kaks alaealist, läbisid Ankara lennujaama, kus vahetus toimus," teatas Türgi presidendiamet.