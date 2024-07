Eesti Pank: Eesti hinnatase oli mullu 98 protsenti EL-i keskmisest

Randveer ütles ERR-ile, et Eesti tarbijate poolt ostetud kaupade ja teenuste hinnatase oli eelmisel aastal umbes 98 protsenti Euroopa Liidu keskmisest hinnatasemest ning selle hinnangu kohaselt oli Eesti hinnataseme järgi Euroopa Liidus 12. kohal.

"Kui me vaatame kõiki Euroopa riike, mille kohta on olemas hinnangud hinnataseme kohta, oleme 15. kohal. Euroopa Liidu kümne kõige kallimate kaupade ja teenustega riikide hinnatase oli eelmisel aastal 110–143 protsenti Euroopa Liidu keskmisest tasemest," tõi ta välja.

Randveer lisas, et kõige kõrgemad hinnad olid Taanis (143 protsenti) ning kümnendal kohal oli Saksamaa 110 protsendiga keskmisest.

"Milliseks kujuneb Eesti suhteline hinnatase tulevikus sõltub sellest, milline on meie oodatav hinnakasvutempo võrreldes teiste riikidega," lausus ta.

Selle aasta aprillis avaldatud Rahvusvahelise Valuutafondi prognoosi kohaselt on Eesti ja Euroopa Liidu keskmine hinnatase 2029. aastaks vastavalt 18 protsenti ja 14 protsenti kõrgem kui eelmisel aastal.

Teisisõnu tähendab see Randveeri sõnul, et järgmise viie-kuue aasta oodatav hinnakasv on Eestis veidi kõrgem kui Euroopa Liidus ning Eesti hinnatase on selle hinnangu kohaselt 2029. aastal ca 102 protsenti Euroopa Liidu keskmisest.

"Kui meie hinnatase oleks olnud juba 2023. aastal 102 protsenti Euroopa Liidu keskmisest, oleksime olnud hinnataseme järjestuses ühe koha võrra kõrgemal ehk 11. kohal. Sellisel juhul oleksime mullu olnud kõigi Euroopa riikide võrdluses 14. kohal," lausus Eesti Panga rahapoliitika ja majandusuuringute osakonna juhataja.

Teisipäeval ütles konjunktuuriinstituudi juht Peeter Raudsepp värsket Eesti majanduse olukorra ülevaadet ja prognoosi tutvustades, et meie hinnad on võrreldes siinse sissetulekute tasemega väga kõrged: toiduainete hinnatasemelt oleme 109 protsendi juures EL-i keskmisest, samas kui Soomes on see näitaja 110 ja Rootsi 105 protsenti.

Garderoobikaupade osas on asi Raudsepa sõnul palju hullem: nii riiete kui ka jalatsite hinnatase on 117 protsenti EL-i keskmisest ja sellega oleme EL-i esikolme hulgas. Ta ütles, et Eesti liigub Euroopa viie kallima riigi suunda.

Sellise hinnanguga ei olnud nõus peaministri majandusnõunik Ardo Hansson, kes tõi välja, et Euroopas olen Eesti hinnataseme poolest 15. kohal ja sealt ülespoole liikuda on väga raske.

"EKI esitatud andmete tõlgendus ei vasta tõele. Kõige värskemate Eurostati andmete põhjal oli Eesti mullune hinnatase 2,1 protsenti alla EL-i keskmise," lausus Hansson. "Euroopas koos Šveitsi, Islandi ja Norraga olime 15. kohal. Puhtalt EL-i vaates olime 12. kohal."

Hansson tõi välja, et Euroopa viiendale kohale jõudmiseks peaks Eesti hinnatase kasvama veel 37 protsenti kiiremini kui Luksemburgis. EL-is viiendale kohale jõudmiseks peaks see kasvama 21 protsenti kiiremini kui Hollandis.

"Praeguse 2,5-protsendise inflatsiooni juures, mis on umbes sama kiire kui EL-is keskmiselt, ei ole seda mitte kuidagi oodata, ka siis mitte, kui lisanduvad julgeolekumaksud," ütles peaministri majandusnõunik.