Venemaal peeti kinni Forbesi ajakirjanik

Sergei Mingazov võeti kinni ja teda hoitakse ajutises kinnipidamiskeskuses Habarovskis, teatas tema advokaat Konstantin Bubon reedel Facebookis.

Teda ähvardab valeinfo levitamise süüdistuse alusel kuni 10-aastane vanglakaristus, ütles Bubon, lisades, et süüdistus on seotud Butša sündmuste korduspostitusega sotsiaalmeediaplatvormil Telegram.

Mingazovi Telegrami kanalis, millel on umbes 430 jälgijat, on alates 2022. aasta aprillist mitu korduspostitust selle kohta, et Vene sõjaväelased tapsid Butšas tsiviilisikuid.

Forbes teatas reedel, et Mingazoviga ei ole suudetud ühendust saada.

Ühendus Piirideta Ajakirjanikud ütles, et 2023. aastal võeti Venemaal vahi alla 34 ajakirjanikku, nende seas Alsu Kurmaševa ja Wall Street Journali ajakirjanik Evan Gershkovich.

2022. aastal mõistsid Vene võimud opositsioonipoliitik Ilja Jašini kaheksaks ja pooleks aastaks vangi, kuna ta oli arutanud YouTube'i videos Vene sõjaväelaste kuritegusid Butšas.

Venemaa Ukraina-vastase agressiooni hukkamõistmise eest on pikima, 25-aastase vanglakaristuse saanud Vene opositsioonipoliitik Vladimir Kara-Murza.