Eesti Rahvuslaste ja Konservatiivide erakonda ei ole siiani registreeritud

Kuu aega tagasi teatas EKRE-st lahku löönud erakond Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid, et ametlikuks registreerimiseks vajalikud 500 liiget on koos. Erakonda aga siiani registreeritud ei ole.

"Vahepeal me valmistasime neid dokumente ette registreerimiseks ja andsime ka sisse. Aga meile saadeti nad tagasi, oli vaja veel mõningaid täpsustusi, mõningaid muudatusi teha. Eks me ju olime esimest korda neid dokumente täitmas, siis võttis mõnevõrra aega nende korrastamine ja nüüd me oleme uuesti sisse andnud. Nii, et me ootame seda registreerimise otsust ja siis oleme täiesti ametlikult registreeritud ja legaalne erakond," rääkis Põlluaas ERR-ile.

"Aga ma ei oska öelda, kui kaua sellega läheb, me eelmine nädal andsime need uuesti sisse. Loodame, et seekord on kõik dokumendid korras," lisas ta.

Põlluaasa sõnul tegid tööd juurde ka paljud inimesed, kes ei registreerinud end teisest erakonnast välja , samal ajal esitasid avalduse ERK-i liikmeks astumiseks.

"Kuna me ei ole veel registreeritud, siis nemad jäid esialgu kõrvale. Nemad saavad meie liikmeks ja siis automaatselt võetakse sealt teisest erakonnast maha pärast seda, kui me oleme registreeritud," rääkis Põlluaas.

Põlluaas rääkis, et erakonna liikmed on vahepeal tegelenud põhikirja ja programmi täiustamisega. "Meil tuleb 18. augustil kongress, kus me kinnitame uue põhikirja ja uue, märksa üksikasjalikuma programmi," sõnas Põlluaas.

Suur osa erakonna liikmetest on EKRE-st lahkunud või välja visatud inimesed.

29. juunil Tartus peetud asutamiskoosolekul valiti erakonna esimeheks Henn Põlluaas ning aseesimeesteks Silver Kuusik ja Paul Puustusmaa. Samuti kinnitati 13-liikmeline juhatus.