Abilinnapea Pere muutis päevaga seisukohta Tallinna haigla osas

Keskkonna- ja kommunaalvaldkonna abilinnapea Pere (Reformierakond) vastas ajalehe küsimusele, et ta arutas linnapeaga, kuidas uue haigla projekteerimisega edasi minna. "Linn teeb nüüd ettepaneku, et Eesti Arhitektide Liit (EAL) aitaks projekteerimispakkumusi hinnata. /.../ Töö jätkub," kinnitas Pere.

Pere rääkis ajalehele, et Tallinn ja terve Eesti tervishoid vajavad uut haiglahoonet.

"Ma olen kahtlev, kas teeme õiget asja, aga kriisi ega mingit vetostamist pole," lisas Pere. "Igatahes praegu projekteerime edasi."

Pere ütles esmaspäeval ERR-ile, et hanke koostamisel mindi kahetsusväärselt mööda Eesti Arhitektide Liidust ja arstide soovidest. Ta ütles, et Tallinn rajab savijalgadele kolossi.

Abilinnapea märkis selles usutluses, et Tallinn on nüüd olukorras, kus linn on põletanud raha ja loobunud algsest projekteerijast. "Miks - sest linn tellis odavaima võimaliku lahenduse ja mitte parimat võimalikku lahendust, mis oleks vastanud meditsiinisektori vajadustele," sõnas Pere. "Minu ettepanek on olukord praegu lahendada nii, et me tühistame selle reedel välja kuulutatud hanke ja võtame kaheks-kolmeks kuuks aja maha ning Eesti Arhitektide Liit koostöös arstidega teevad auditi, teevad analüüsi, mida me tellima peame ja kas on vaja üldse tellida täiesti uue hoone projekt."

2021. aasta suvel viis Talllinna linn läbi Tallinna Haigla rahvusvahelise projekteerimise riigihanke, kus edukaks osutus ühispakkujate ATIproject srl ja 3TI Progetti pakkumus ja 2021. aasta novembris sõlmiti projekteerimisleping.

Tänavu märtsis lõpetasid SA Tallinna Haigla Arendus ning projekteerija poolte kokkuleppel projekteerimislepingu, kuna Tallinn ei olnud rahul projekteerija tööga. Vastavalt kokkuleppele andis projekteerija tellijale üle projektdokumentatsiooni ja kõik projekti järgneva kasutamisega seotud autoriõigused.