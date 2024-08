Ummikumaksu kehtestamise pakkus ministri teadmata välja ametnik

Eelmisel nädalal jõudis ajakirjandusse uudis, et lisaks muudele plaanitavatele maksudele on väljatöötamisel ka ummikumaks. Delfi kirjutas, et Michali valitsus "küpsetab autoomanikele veel üht maksupirukat". Valitsuse esindajad eitasid plaani ja väljendasid üllatust ja isegi pahameelt.

Regionaal- ja põllumajandusminister Piret Hartman (SDE) rääkis esmaspäeval ERR-ile, et tema ei palunud ministeeriumil uurida ummikumaksu kehtestamist ning et ummikumaksu ettepanek tuli ühelt omavalitsuselt.

ERR-i käsutuses on aga kiri, kus hoopis regionaalministeeriumi kohalike omavalitsuste osakonna nõunik Kerli Ojakivi kirjutab 6. augustil ühele omavalitsusele: "Plaanime ministrile välja pakkuda KOV tulubaasi suurendamiseks ka ummikumaksu. Kas oskate öelda, kui suur on --- liiklustihedus, et mille peale võiks esimesed arvutused teha."

Kui ERR Ojakivilt selgitust küsis, kust sai alguse idee tegeleda ummikumaksuga, soovitas Ojakivi pöörduda ministeeriumi kommunikatsiooniosakonna poole. Ta ei soostunud ütlema, miks ta sellise algatusega välja tuli.

Regionaalminister Hartman rääkis, et ummikumaksuga tegelemine sai regionaalministeeriumis alguse kevadel.

"Rääkisime sellest, et tahame kohalike omavalitsuste finantsautonoomiat tõsta. Selle raames olid maamaksuseadus ja tulumaksuseadus, siis lepiti ka kokku, et vaadatakse üle ka ülejäänud võimalused, mida siis selleks teha. Räägiti ka näiteks turismimaksust sellel hetkel, mis on need erinevad maksud, millega kohalike omavalitsuste tulusid tõsta," rääkis Hartman.

Pärast seda asus regionaalministeerium tegema koostööd kohalike omavalitsustega, küsides neilt ettepanekuid, kuidas finantsautonoomiat tõsta, ütles Hartman.

"Siis tuli ühest kohalikust omavalitsusest kiri ettepanekuga, et üks võimalik lahendus võiks olla ka ummikumaksu kehtestamine. Meie maja poolt läks tagasiside sellele kirjale, et palun saatke siis täiendavaid andmeid selle teema kohta," sõnas Hartman. Ta lisas, et tegemist oli igapäevase ametkondliku omavahelise infovahetusega.

Hartman: tegemist ei ole valitsuse poolt kehtestava maksuga

"Kui siit nüüd edasi minna pärast seda ettevalmistamist ning kohalikud omavalitsused ja ka meie leiame, et see on mõistlik, siis kindlasti ei ole tegemist kuidagi valitsuse poolt kehtestava maksuga, vaid tegemist on kohalike omavalitsuste enda otsustusõiguse ja pädevusega," ütles Hartman.

Minister lisas, et ministeerium ei ole jõudnud nii kaugele, et ummikumaks ühe variandina välja käia. "Seetõttu ongi käinud kohalike omavalitsustega eeltöö nii-öelda ametkondlikul tasandil. Me ei ole nii kaugele jõudnud, pigem on praegu see infokorje ja analüüsimine," rääkis Hartman.

Hartman ütles samas, et tema ei olnud ametkondade vahel toimunud infovahetusest teadlik.

"Mina ei olnud teadlik sellest infovahetusest, mis ametkondade vahel toimus. Sellest olin ma loomulikult teadlik, et valitsus selle otsuse tegi ja et töö selle nimel on maja sees alanud. Aga mina ei palunud kellelgi uurida ummikumaksu," lausus Hartman.

"Sellest kirjavahetusest, mis selleks hetkeks oli ametkondade vahel toimunud, ei olnud ma tõesti teadlik, sest arusaadavalt siin majas töötab pea 300 inimest ja ma ei vaata kogu kirjavahetust läbi. See ei olnud ka kirjavahetus, mis ministri allkirjaga välja läks, vaid see oli ametkondade omavaheline kirjavahetus, mille osas ka ametnikud eeldasid, et see oli ametlikuks omavaheliseks kasutamiseks," sõnas Hartman.