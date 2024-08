Tallinna Aia tänav muutub tuleval suvel Aia suvetänavaks

Aia tänava suvetänavaks muutmise eesmärk on Tallinna abilinnapea Pärtel-Peeter Pere sõnul katsetada ajutise ruumilahenduse kaudu, kuidas ja mis vahendeid kasutades on võimalik rohkem inimesi Aia tänavale ja sealt läbi liikuma meelitada.

Tänava inimestele atraktiivsemaks ja ligitõmbavamaks muutmine tähendab Pere sõnul tänavaruumi targemalt ümberjaotamist nii, et erinevas vanuses inimestel oleksid erinevad vajadused seal võimalikult hästi tasakaalus ja täidetud.

"Kui me suudame seda ruumi kasutada targalt, siis meil on kahtlemata võimalik seda nurgatagust tänavat vanalinnas tuua rohkemate inimesteni. /…/ Aia tänaval on potentsiaali palju rohkem, kui seda praegu linn on oma vägagi puuduliku tänavakujundusega seal võimaldanud õitsele puhkeda," ütles Pere.

8-80 reeglist võidavad liiklejad, ettevõtted ja kinnisvara omajad

Linnaplaneerimisel lähtutakse Pere sõnul levinud 8-80 põhimõttest, mis tähendab, et tänav, või mis tahes koht linnas, peab olema toimiv, ohutu ja võimaldama seal iseseisvalt hakkama saada nii kaheksa- kui ka kaheksakümneaastasel.

"Kui nende kahe vanuse vajadused on kaetud, siis saavad absoluutselt kõik teised nende vanuste vahel iseseisvalt hakkama," ütles Pere.

8-80 printsiipi kasutades saab Pere hinnangul tänavatele ka rohkem inimesi, mis on omakorda kasulik ettevõtete jaoks.

"Linn saab majanduse ja ettevõtluse elavdamiseks tuua tänavatele rohkem inimesi ehk rohkem potentsiaalseid kliente ettevõtete-äride-kaupluste jaoks," märkis abilinnapea.

Pere sõnul tõuseb nii ka kinnisvara väärtus. "See on hea jällegi nendele ettevõtetele tänava korrusel, see on hea kontoritele teisel-kolmandal korrusel või ka koduomanikule, kes seal tänaval elab või kinnisvara omab," nentis ta.

Mis Aia suvetänavale tuleb?

"Rääkides inimestega, olles tutvunud Tallinna elanike rahulolu uuringutega, olles tutvunud rohepealinna algatustega ja tagasisidega, soovivad inimesed pealinnas rohkem haljastust, puid, rohelust, vähem müra ja ma olen kindel, et me suudame ka neid vajadusi ja neid ootusi seal kindlasti mingil määral täita," ütles abilinnapea.

Pere sõnul on oluline ruumi avardamine, ligipääsu tagamine hoolimata liiklusvahendist ehk kõnni-, ratta- ja sõidutee loomine, samuti roheluse, varju, silmailu ja tänavamööbli olemasolu.

Suvetänava ideed, mis on Pere sõnul laual olnud, on rohkema haljastuse loomine, parem ruumi jaotamine tänaval, välimööbli paigaldamine, lastele mänguväljaku loomine, ettevõtetega koostöö tegemine. Viimase puhul võimaldaks linn tänavale näiteks suveterrassid luua või poodidel enda tooteid eksponeerida.

"Me räägime laias laastus kõikidest nendest asjadest, mida me kõik tänavatel näinud oleme. Ampluaa on lai. Arhitektide teha on see, teades parimaid praktikaid ja kohalike vajadusi, mida meil oleks võimalik, vajalik ja otstarbekas sinna panna," rääkis Pere.

Linlased saavad arvamust avaldada ja ideid pakkuda avaliku küsitluse kaudu, mis sulgub 18. augustil.

Pärast küsitluse sulgemist kaardistavad linnaplaneerijad inimeste soovid ja soovitused ning analüüsivad tulemusi.

Sellele järgneb koosloome töötuba, kuhu on oodatud Aia tänava kontseptsiooni koostamisel kaasa mõtlema kõik huvilised. Töötuba korraldavad Pere sõnul arhitektid Tallinna linnaplaneerimise ameti ruumiloome osakonnast ja inimesed keskkonna- ja kommunaalametist ning töötubade formaat veel selgub.

Suvetänava lõpplahenduse mõtlevad linnaarhitektid

Lõpliku kontseptsiooni loovad Tallinna linnaplaneerimise ameti ruumiloome osakonna eksperdid.

Arhitektid on Pere sõnul kursis parimate praktikate, õnnestumiste ja mitteõnnestumistega teiste linnade kogemustest. "Arhitektid, nagu ikka, teavad kõige paremini potentsiaalseid lahendusi, mida võtta, mida jätta, mida kohaldada ja kasutusele võtta meie oludes ja mida mitte," ütles Pere.

"Tänavad on liiga tähtsad, et jätta need liiklusinseneridele. Selle jaoks on hädavajalik, et me kasutame arhitekte, nende teadmisi ja nende oskusi, nende võimet näha terviklikku pilti ajas ja ruumis, mida võib üks tänav tähendada ümberkaudsetele tänavatele, asumile, linnaosale ja linnale, mida võib tänavate ehitus ja kujundus tähendada viie, kümne ja viiekümne aasta perspektiivis," ütles Pere.

"Muidugi mõista ajutise suvetänava lahendus, nagu ka püsivad tänavate lahendused, sünnivad arhitektide ja projekteerijate käe all koostöös teiste spetsialistidega, aga üks tänav, olgu ta ajutine või püsiv, see peab olema loodud arhitektide ja liikuvusekspertide koostöös, kus arhitektid on alati need, kes näevad suuremat pilti, sellepärast, et ruumiloome ja kohaloome hõlmavad liikuvust ja mitte vastupidi," nentis abilinnapea.

Suvetänava mõju mõõdetakse kvalitatiivselt ja kvantitatiivselt

Pere sõnul viiakse projekt läbi kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid mõõtmisi kasutades, et määrata mõju inimestele ja ettevõtetele enne ja pärast suvetänavat.

Kvalitatiivsel tasandil tõi Pere välja avaliku küsitluse, milles inimestel on võimalik arvamust avaldada, milline võiks Aia tänav välja näha, mis on seal hästi, mis halvasti, millised on inimeste soovid ja vajadused. Praegu tegeletakse tema sõnul ettevõtjate ja kohalike kaasamisega.

"Kuna ma olen töötanud Tallinna linnavolikogus, mis asub Vana-Viru ja Aia tänava nurgal, tean ma, et seal on lärm, tuigerdavad inimesed. Seal näeb ebameeldivat käitumist õhtul ja hilisõhtul, öötundidest rääkimata. Aga see on subjektiivne tähelepanek," kommenteeris Pere Aia tänava seniseid nõrkusi.

Kvantitatiivse mõju mõõtmise näiteks tõi abilinnapea Autovabaduse puiestee Tartus.

Pere sõnul kasutas Tartu linn Autovabaduse puiesteel ettevõtet, mis mõõtis tehisaruga, milline on inimeste liikumine ehk kui palju, kust ja kuidas inimesed tulevad ning kus kohas puiestee alal enim liiguvad. Ta lisas, et arvudes avaldus ka see, kuivõrd mingi atraktsioon või liikumiskoridor inimesi ligi meelitas.

Pere ütles, et sama ettevõttega koostöös täheldati, et ümbruskaudsete firmade, poodide ja äride käive kasvas Autovabaduse puiestee ajal.

Aia suvetänava projekt on sisendiks tuleviku uuendustele

Pere sõnul annab suvetänav kui ajutise ruumilise katsetuse formaat tuleviku uuenduste jaoks häid ideid.

"Sellised ajutised katsetused on teistes linnades normaalne tavaline töövõte ja need annavad alati head informatsiooni, kuidas mingisugune hüpotees siis praktikas välja kukkus, milline oli inimeste tagasiside ning veel kord milline on tehisintellekti abil kogutud kvantitatiivne teave selle kohta, kuidas inimesed, mis kohas liikusid, kaua nad aega veetsid ehk kuidas olid näiteks mingid liikumiskoridorid, haljastused, mööblid või muud elemendid seal paigutatud, kas hästi või halvasti. Tehisintellekti abil kogutud kvantitatiivse infoga me saame teada, kuidas mõjutas see, mida linn teeb, ettevõtete käivet."

Pere sõnul vajab Aia tänav kahtlemata uuendust, kuid see plaan käivitub pärast Aia suvetänavat.