Põlluaas ei soovinud enam ERK-i juhiks: Kuusik saab juhtimisega hakkama

"Meil asutamiskoosolekul oli esimees ja juhatus ajutine ja nüüd me valisime alalised. Kuna see kõige kiirem hetk sai sellega mööda, et erakond sai registreeritud ja kõik vajalikud toimingud tehtud, siis ma mõtlesin, et ongi õige aeg anda nüüd noorematele juhtimine üle," ütles Põlluaas ERR-ile.

"Silver Kuusik on väga aktiivne, tubli ja hea organisaator, selge silmavaatega ja sihtidega mees. Ta saab kindlasti väga hästi erakonna juhtimisega hakkama," lisas ta.

Põlluaas märkis, et ta ei soovinud ka aseesimeheks kandideerida. "Mina ei kao ka mitte kuskile, ma kandideerisin juhatusse ja sain seal juhatuses kõige suurema

häältesaagi. Jätkan juhatuses oma tegevust ja olen ka Silverile toeks," lausus Põlluaas.

Põlluaasa sõnul on erakonna lähituleviku tähtsaimad eesmärgid luua üle-Eestiline võrgustik ning ringkondade arendamine. Samuti rahalise toetuse saamine.

"Me ei saa ju riigilt mitte sentigi. Meie tegevused ja tulevased valimiskampaaniad nõuavad ikkagi finantse, et pildil olla ja reklaami teha," ütles Põlluaas.

Põlluaas peab vajalikuks ka koostööd EKRE-ga

Põlluaas rääkis, et ERK-i liikmed ei välista tulevikus opositsioonilisel tasandil koostööd ka EKRE-ga, kust paljud nüüdsid ERK-i liikmed tüliga lahkusid või välja visati.

"Eesti heaolu ja arengu nimel lihtsalt tuleb olla üle igasugustest isiklikest vastuoludest ja probleemidest. Kes seda ei suuda, siis ei saa rääkida riigimehelikkuse suhtumisest. Paratamatult poliitikas sa pead üle olema sellistest asjadest," rääkis Põlluaas.

"Meie ei välista koostööd küll mitte mingil juhul. Kui on sarnased sihid ja eesmärgid ja mingites teemades ja küsimustes sama arusaam, siis ongi ju täiesti loogiline ja vajalik teha koostööd. Kui mõni erakond leiab, et neil ei ole vaja kellegiga ka koostööd teha, nad tõrjuvad teisi, leiavad, et kompromisse pole vaja, siis see on ju tegelikult enda nurka mängimine ja igaveseks opositsiooni rolli

määramine. See on täielik ummiktee. Meie selle peale ei lähe. Nii et meie oleme avatud koostööks. See on loomulik ja küllap sellest varem või hiljem ka EKRE peab aru saama," lausus Põlluaas.

"Ma ei ole kindel, kas Madison endale Keskerakonna mainet sooviks"

Rääkides Euroopa Parlamendi saadiku, samuti endise EKRE liikme Jaak Madisoni lähenemisest Keskerakonnaga, ütles Põlluaas, et ta peab arvestama mainega, mis talle sel viisil osaks võib saada.

"Ma ei oska seda öelda, kuivõrd ta ennast Keskerakonnaga seob, eks ta peab ise kommenteerima. Eks ta peab arvestama ju sellega, et kui ta seob ennast Keskerakonnaga, siis tema enda kujund ja maine seostub ka Keskerakonnaga.

Ma ei ole päris kindel, kas Madison seda just soovib," kommenteeris Põlluaas.

ERR küsis Põlluaasalt, kuidas ei suutnud ERK Madisoni enda ridadesse meelitada.

"Ta on ju öelnud, et ta praegu seal europarlamendis vähemalt esialgu küll

ühegi erakonnaga liitu, kaasa arvatud Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid. Aga ta meid algusest peale toetanud nii sõnade kui tegudega. Ta oli ka me eile meie kongressil, pidas tervituskõne, tegi ka meile rahalise annetuse. Nii et igati toetab meid. Ma loodan, et kui tal see otsustamise hetk kätte jõuab kunagi, siis ta teeb otsuse ERK-i kasuks," sõnas Põlluaas.

Vastates küsimusele, mida arvata Jaak Madisoni ja Mihhail Kõlvarti ühispöördumisest opositsiooni nimel, jäi Põlluaas napisõnaliseks.

"Ma ei oska selle kohta midagi arvata, siin tuleb küll pigem Madissoni enda seletusi küsida. Eks ta mingil määral veidi ebaharilik on. Aga kui uskuda tema seletusi ja selgitusi, siis ei ole seal midagi ebaharilikku," vastas Põlluaas.

Augusti alguses erakonnaks saanud Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid (ERK) valis pühapäeval erakonna täiskogul erakonna esimeheks Silver Kuusiku.

Juuni lõpus peetud asutamiskoosolekul valisid ERK-i liikmed esimeheks Henn Põlluaasa.