Ukraina minister: raketidroon Paljanõtsja võib muuta sõja käiku

Üks Ukraina kaugmaaraketidroon Paljanõtsja läheb maksma alla miljoni dollari ning see võib muuta sõja käiku, teatas Ukraina digitaalse ülemineku minister Mõhhailo Fedorov.

"Ma arvan, et see muudab mängureegleid, sest me saame lüüa seal, kus Venemaa seda täna ei oota," ütles Fedorov.

Turvakaalutlustel ei avaldanud minister Paljanõtsja lennuulatust ja tootmismahte, kuid kinnitas, et on relvaarendusprojektides osalenud alates 2022. aasta lõpust. Nüüd pöördub sõjavägi erasektori poole, et raketidroonide tootmiskulusid veel enam vähendada.

Ministri sõnul on alates sellest aastast peamisteks droonide tarnijateks Ukraina sõjaväe jaoks saanud erafirmad.

Fedorov on kindel, et Venemaa jaoks võib saada nõrgaks kohaks tema tohutu suurus.

"Nii suure ala kaitsmiseks on võimatu toota piisavalt õhutõrjesüsteeme. See avab meile võimaluse tegutseda sügaval vaenlase liinide taga," märkis Fedorov.

Üks projektiga seotud spetsialistidest ütles agentuurile AP, et uue raketi väljatöötamine algas umbes 18 kuud tagasi. "See ei ole vana nõukogude projekti jätk," rõhutas ta.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski rääkis ka ise 25. augustil uue relva esimesest edukast kasutamisest.

Paljanõtsja tegevusulatusse jääb 20 Vene Föderatsiooni sõjaväelennuvälja. Raketidroon käivitatakse maapealselt platvormilt, teatas Unian.