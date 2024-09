Kreml teatas, et muudab tuumarelvade kasutamise doktriini

Olemasolev tuumadoktriin, mis on sätestatud president Vladimir Putini 2020. aasta dekreedis, ütleb, et Venemaa võib kasutada tuumarelvi vaenlase tuumarünnaku või konventsionaalse rünnaku korral, mis ohustab riigi olemasolu.

Mõned Venemaa sõjaanalüütikud on aga ärgitanud Putinit alandama tuumakasutuse künnist, et "kainestada" Venemaa vaenlasi, kirjutas Reuters.

Putin ütles juunis, et tuumadoktriin on "elav instrument", mis võib muutuda olenevalt maailma sündmustest. Rjabkovi pühapäevased kommentaarid olid seni selgeim avaldus, et doktriinis muudatusi tehakse. "Töö on edenenud ja on selge kavatsus teha korrektuure," sõnas Rjabkov.

Rjabkov ütles, et otsus on "seotud meie lääne vastaste eskalatsioonikursiga" seoses Ukraina konfliktiga.

Rjabkov ei öelnud, millal uuendatud tuumadoktriin valmis saab. "Selle töö valmimise aeg on üsna keeruline küsimus, arvestades, et räägime oma riigi julgeoleku tagamise kõige olulisematest aspektidest," ütles ta.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles pühapäeval avaldatud intervjuus, et lääneriigid "lähevad liiga kaugele" ja et Venemaa teeb kõik oma huvide kaitsmiseks.

Punased jooned

Putin ütles Venemaa täiemahulise Ukraina sissetungi esimesel päeval 2022. aasta veebruaris, et igaüks, kes üritab sissetungi takistada, kannatab "tagajärgede all, millega pole oma ajaloos kunagi kokku puutunud".

Pärast seda on Putin teinud mitmeid täiendavaid avaldusi, mida lääneriigid peavad tuumarelvaga ähvardamiseks. Samuti on Venemaa teatanud taktikaliste tuumarelvade paigutamisest Valgevenesse.

Ähvardused ei ole heidutanud USA-d ja tema liitlasi suurendamast sõjalist abi Ukrainale viisil, mis oli sõja algusel mõeldamatu – tankide, kaugmaarakettide ja F-16 hävitajate tarnimine Ukrainasse.

Ukraina šokeeris eelmisel kuul Moskvat, tungides tuhandete sõduritega Kurskisse.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles, et Kurski operatsioon naeruvääristab Putini "punaseid jooni". Samuti teeb Zelenski kõvasti lobitööd, et USA lubaks kasutada kõrgetasemelisi läänest tarnitud relvi, et rünnata sihtmärke sügaval Venemaal.