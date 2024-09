Salacgrivas algavad esmaspäeval silla lammutustööd

Esmaspäeval algavad Lätis Salacgrivas vana silla lammutustööd, et selle asemele rajada uus. Ajutise silla abil on ka ehituse ajal liiklus siiski avatud.

Tiheda liiklusega Salatsi silla ületamine on seni nõudnud Pärnu ja Riia vahel sõitjailt palju aega, sest seal oli fooridega reguleeritud ühesuunaline liiklus.

Vana Salatsi sild on pikka aega nii kehvas olukorras, et remontida polnud seda võimalik.

Kuna sild kuulus algul Salacgriva ja pärast ühinemist Limbaži omavalitsusele, polnud kohalikul võimul raha uut silda ehitada.

"Aasta eest võttis Läti riigiteed ehk Läti riik silla omavalitsuselt enda omandisse, et saaksime selle teelõigu korda tegemiseks kasutada Euroopa Liidu sõjalise mobiilsuse projekti raha," ütles Läti riigiteede juhatuse esimees Martinš Lazdovskis.

Vana sild üle Salatsi jõe on suletud ja liiklejad liiguvad mööda ajutist silda.

Ajutise silla kandevõime on 52 tonni.

Poolteist aastat kulub uue silla ehitustöödeks, kuid ehitajad lubavad, et oluliselt aeglasemaks sel ajal liiklemise kiirus ei muutu.

"Sellist sillaehitust pole Lätis varem tehtud. Meile on see paras väljakutse. Salatsi on Lätis eriline jõgi, sest siin kehtivad mitmed kalade kudemisega seotud piirangud," rääkis Nordes Buve nõukogu esimees Juris Fridmanis.

Uue silla rajamine maksab ligi 15 miljonit eurot.

Esmaspäeval alustatakse vana silla lammutamist. Selleks kulub kolm kuud, misjärel saab hakata uut rajama.