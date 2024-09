Teisipäeva õhtul kerkib Eestis elektrihind 500 euroni

Teisipäeval on keskmine elektrihind elektribörsi Nord Pool Eesti piirkonnas ligi 155 eurot megavatt-tunnist.

Teisipäeval on elekter kõige kallim kella 19 ja 22 vahel õhtul. Kõige kõrgem hind on õhtul kella kaheksa ja üheksa vahel, kui hinnaks on 500 eurot megavatt-tunnist.

Kui pühapäeva lõunal langes elektrihind 2,62 eurole, siis esmaspäeval ei lange hind kordagi alla 80 euro.

Lätis ja Leedus on teisipäeval Eestiga sama keskmine elektrihind. Ka Soomes tõuseb õhtul elektrihind tavapärasest kõrgemaks.