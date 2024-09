Trump lubas valimisvõidu korral avaldada Epsteini kliendinimekirja

Küsimusele, miks niinimetatud "kliendinimekiri", kus on kirjas isikud, kes külastasid Epsteini erasaart, pole veel avalikuks tehtud, vastas Trump, et tõenäoliselt see avaldatakse.

Sellel aastal tehti avalikuks mitmed Epsteiniga seotud nimed, kui kohtudokumendid New Yorgis kohtuniku otsusega avaldati. Avaldatud dokumentides olid nimetatud ka mitmed avaliku elu tegelased, sealhulgas prints Andrew, endine USA president Bill Clinton ja Trump ise.

Paljud nimed on dokumendis mainitud vaid möödaminnes ja nende lisamine ei viita tingimata seotusele Epsteini tegudega.

Kui arvutiteadlasest sisulooja Lex Fridman küsis Trumpilt, miks ta kõhkleb dokumentide avalikustamise osas, vastas Trump: "Ma ei usu... Ma ei ole sellega seotud. Ma pole kunagi tema saarel käinud, õnneks, kuid paljud inimesed on."

"Ta oli hea müügimees. Ta oli sõbralik tüüp. Tal olid mõned head asjad, mida ta näitas, nagu saared, paljud tähtsad inimesed käisid sellel saarel. Õnneks ma ei olnud üks neist," vastas Trump küsimusele, miks paljud mõjukad isikud lasid Epsteinil endale nii lähedale pääseda.

Fridman ütles, et on väga kummaline, et Epsteini saart külastanud inimeste nimekirja pole veel avalikustatud.

"See on väga huvitav, eks? Tõenäoliselt see avalikustatakse, muide, tõenäoliselt," ütles Trump, lisades, et ta kindlasti vaataks selle üle.

"Nüüd, [John F.] Kennedy on huvitav, sest sellest on nii palju aastaid möödas. Seda tehakse ka ohu tõttu, sest see seab teatud inimesed ohtu... nii et Kennedy on Epsteini asjast väga erinev, kuid ma kalduksin Epsteini osas tegutsema. Mul poleks sellega probleemi," lausus Trump, viidates endise USA presidendi atentaadi ümber levinud vandenõuteooriatele.

Jaanuaris avaldatud dokumendid sisaldasid ütlusi, politsei aruandeid ja e-kirju. Neis ei olnud aga kliendinimekirja ja pole selge, kas selline dokument üldse eksisteerib.

Osa Epsteini dokumentidest jäid endiselt tsenseerituks, sealhulgas need, mis tuvastavad süüdimõistetud pedofiili poolt kuritarvitatud ohvreid.

Epstein sooritas 2019. aasta augustis 66-aastasena enesetapu Manhattani Metropolitani kinnipidamisasutuses, oodates kohtu alla andmist uute süüdistustega alaealiste tüdrukute seksikaubanduses.