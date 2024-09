Pärnu majutusettevõtetel läks suvi kardetust paremini

Tervise spaa ja Tervise Paradiisi juht Jaan Ratnik ütles, et nende hotellides oli suve keskmine täitumus 80 protsenti ja kokkuvõttes oli suvi eelmisest kehvem.

"Külastajate poolt veedetavate ööde arv on suhteliselt võrreldav eelmise aasta arvudega. Aga keskmine hind on mõnevõrra langenud osas kuudes rohkem, osas kuudes vähem, selle võrra on teatud määral saanud käive pihta," lausus Ratnik.

Viiking spaa suve keskmine täitumus oli ligi 90 protsenti. Samas nii täitumus kui ka käive langesid. Majutuse hind oli juunis ja juulis võrreldav möödunud suvega, augustis mullusest veidi kõrgem.

"Täituvuse langus jäi kuskil nelja-viie protsendi vahele. Selle aasta positiivne üllataja on olnud august. August on esimene kuu, kus me võime öelda, et me oleme suutnud hoida käivet," ütles Viiking spaahotelli juht Kairi Lusik.

Kui Ratniku sõnul oli sel suvel rohkem lätlasi ja eestlasi ning vähem soomlasi, siis Lusik ütles, et neil käis soomlasi eestlastest rohkem.

Wasa spaal läks aga suvi mullusest paremini. Tegevjuht Indrek Ilves leidis, et neil õnnestus turgu ja hinda õigesti sihistada.

"Wasa Resort tegi see suvi enda vist aegade parima tulemuse. See oli kuude kaupa veidi erinev, aga viis kuni kümme protsenti oli meil külastajaid rohkem. Täituvus oli natuke alla 95 protsendi," lausus Ilves.

Kuidas aga mõjutas majutuskohti Pärnus suve alguses laienenud tasuline parkimisala ja tõusnud parkimistasu?

"See ei ole meid väga mõjutanud. Võib-olla üldist meelsust on see mõjutanud, aga samas ma ei usu, et Pärnusse selle võrra on turiste vähem tulnud," nentis Ilves.

"Selge on see, et see lisas teatud kulusid. Nii et kui niigi päris palju Pärnust räägitakse, et küll on siia kallis tulla, siis raske on ilmselt arvata, et see väga positiivselt mõjus. Aga kas või kui suur oli negatiivne mõju – see on selline teema, mida saab vaadata pikkade aastate kontekstis," lausus Ratnik.

"Meie maja asub Pärnu linna kõige kallimas parkimistsoonis. Parkimine on kindlasti olnud üks teguritest, suurtest teguritest, miks meil see aasta oli vähem turiste ja vähem ööbimisi," ütles Lusik.

Talvele ja uuele aastale minnakse vastu ettevaatlikult, sest ees on ootamas nii majutuse käibemaksu kui ka üldine maksutõus.