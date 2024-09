Järgnevatel päevadel on kuiv suveilm

Öö vastu pühapäeva on Eestis selge või vähese pilvisusega ja sajuta. Paiguti tekib udu. Puhub lõuna- ja kagutuul 1–6, rannikul kuni 9 m/s. Sooja on 6–12, rannikul kuni 19 kraadi.

Pühapäeva hommik on enamasti selge. Tuul puhub valdavalt kagust 1–6, rannikul kuni 9 meetrit sekundis. Sooja on 11–15, rannikul kuni 19 kraadi. Päev on päikesepaisteline. Puhub lõuna- ja kagutuul 3–8, puhanguti kuni 11 m/s. Sooja on 21–26 kraadi.

Esmaspäev püsib kuivana, saartel läheb tuul tugevamaks. Öösel on sooja 7–13, rannikul kuni 18 kraadi, päeval 20–26 kraadi.

Teisipäeval läheb tuul kõikjal tugevamaks. Eesti sisealadel püsib ilm kuiv, saartele ja läänerannikule jõuavad pärastlõunal hoovihmapilved. Öösel on sooja 8 kraadist sisemaal kuni 18 kraadini rannikul. Päeval on sooja 20–25 kraadi.

Kolmapäeval liiguvad vihmahood üle maa läänest itta. Öösel on sooja 12–17, päeval 18–22 kraadi.

Neljapäeval on sadu harv ning jahedale ööle järgneb soe päev.