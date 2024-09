Saksa rahandusminister lükkas Draghi ühislaenu ettepaneku tagasi

Draghi tutvustas esmaspäeval konkurentsivõime raportit ning leidis, et EL vajab lisainvesteeringuid 750–800 miljardit eurot aastas. Ta leidis, et EL peaks selliste investeeringute rahastamiseks kasutama ühislaenu.

Juba varem oli teada, et mitu valitsust ei toeta ühislaenu võtmist. Kulus vaid kolm tundi ning seejärel kommenteeris Draghi raportit ka Saksamaa rahandusminister Christian Lindner. Ta kinnitaski, et tema riik ühislaenu võtmist ei toeta, vahendas Politico.

"Saksamaa ei nõustu sellega," ütles Lindner.

Lindner tõi välja, et Euroopa probleem pole toetuste puudumine, vaid bürokraatia ja plaanimajandus.

"Suurem riigivõlg toob intresse, kuid ei too tingimata juurde kasvu," ütles Lindner.

Lindner on liberaalse Vaba Demokraatliku Erakonna (FDP) juht, mille toetus on langenud valimiskünnise piirile. Lindner on samuti varem korduvalt rääkinud, et Saksamaa ja kogu Euroopa peaksid naasma eelarvedistsipliini juurde.

Draghi koostas raporti Euroopa Komisjoni juhi Ursula von der Leyeni algatusel. Raporti esitamisega kaasnenud pressikonverentsil kirjeldas Draghi Euroopa olukorda kui vaikset hääbumist, kus rahvaarvu vähenemine ja innovatsiooni kängumine viivad surmaagooniani.

Draghi sõnul peab EL hoogustama innovatsiooni ja alandama energiahindu. Raportis tehti ettepanek investeerida energiasektorisse 300 miljardit eurot. Elektrisõidukite jaoks tuleks aga rajada laadimistaristu.