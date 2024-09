Sõja 933. päev: sadamalinnas Odessas oli kuulda plahvatusi

Oluline reedel, 13. septembril kell 21.42:

Ukraina teatas, et on sõja jooksul alla tulistanud 8060 Shahedi drooni

Ukraina välisministeerium teatas reedel, et Kiiev on alates täiemahulise sissetungi algusest alla tulistanud 8060 Venemaa poolt välja lastud Shahedi drooni.

Kiiev süüdistab Iraani Shahedi droonide tarnimises Venemaale. The Wall Street Journal teatas mais, et Moskva toodab aktiivselt Shahed-tüüpi droone Iraani abiga Venemaa pinnal.

Venemaa vangistusest vabastati 49 ukrainlast

President Volodõmõr Zelenski sõnul tõi Ukraina 13. septembril vangide vahetuse raames Venemaa vangistusest tagasi 49 Ukraina kaitsjat ja tsiviilisikut. Nende hulgas on relvajõudude, rahvuskaardi, politsei ja piirivalve teenistuse liikmed.

Koordineerimiskeskuse sõnul toodi tagasi kokku 23 naist, sealhulgas tsiviilisikud, kelle Venemaa pidas kinni ja vangistas ebaseaduslikult enne täiemahulist sissetungi.

Vabastatute seas on ka 15 Azovi brigaadi sõdurit, kes kaitsesid Mariupoli linna 2022. aastal. "Azovi sõdurid kaasati vahetusse esimest korda pika aja jooksul. Selles rühmas on peamiselt naised," teatas Azovi patrooniteenistus.

Samuti vabastati 13 meremeest, kaheksa relvajõudude liiget, kaks politseinikku ja neli piirivalvurit, teatas koordineerimiskeskus.

Tegu oli 56. vangide vahetusega täiemahulise sõja algusest. Kokku on Venemaa vangistusest tagasi toodud 3569 ukrainlast, ütles Ukraina ombudsman Dmõtro Lubinets.

Zelenski: sissetung Kurski aeglustas Venemaa edasitungi Ida-Ukrainas

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles reedel, et Kiievi väe üllatuslik sissetung Vene piirioblastisse Kurskisse aeglustas Moskva edasitungi Ida-Ukrainas.

Ukraina vägi tungis Kurski oblastisse ootamatult 6. augustil ning on hõivanud seal kümneid asulaid.

Sel nädalal alustas Venemaa Kurskis vastupealetungi ja võttis mitu küla tagasi.

"Ausalt öelda andis see sellised tulemused, mida me ootasime. Harkivi oblastis on vaenlane peatatud, Donetski oblastis on edasiliikumist aeglustatud, kuigi seal on äärmiselt keeruline," ütles Zelenski.

Zelenski sõnul võitleb praegu Kurski oblastis 40 000 Vene sõjaväelast.

"Nad tahtsid kiiret läbimurret," ütles ta.

Venemaa teatas neljapäeval, et on Kurski lääneosas osa ära võetud territooriumist ukrainlastelt tagasi vallutanud.

Sadamalinnas Odessas oli kuulda plahvatusi

Venemaa jätkab Ukraina linnade ründamist ning ööl vastu reedet kõlasid riigis taas õhuhäiresireenid. Kohalik meedia teatas, et sadamalinnas Odessas oli kuulda õhuhäiret ja plahvatusi.

Kohalik meedia teatas, et õhutõrje tegeleb vaenlase Shahedi droonidega. Piirkonna juht Oleg Kiper käskis inimestel varjuda ning hoiatas droonirünnakute eest, vahendas Ukrainska Pravda.

ISW: Venemaa liikus Pokrovski suunal veidi edasi

Mõttekoda ISW teatas oma viimases sõjaülevaates, et Vene väed liikusid Pokrovski suunal edasi. 12. septembril avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Vene väed liikusid edasi aladel, mis jäävad Pokrovskist kagusse. Ägedad lahingud käivad Lõsivka (Pokrovskist idas) ja Ukrainski (Pokrovskist kagus) lähistel.

Ukraina vaatleja Konstantin Mašovets teatas, et Venemaa saadab Pokrovski lõunatiivale uusi jõude. Üks Vene sõjablogija kurtis samas, et Ukraina annab droonilööke Venemaa armee varustusliinide pihta ja see teeb Vene vägede elu keeruliseks.

Soome kuulutas välja 118 miljoni euro suuruse abipaketi Ukrainale

Soome teatas reedel, et saadab Ukrainale veel 118 miljoni euro eest kaitsevarustust. Abipaketi täpsemat sisu ei avaldatud, vahendas Yle.

Starmer arutab Bideniga Ukraina toetamist

Briti peaminister Keir Starmer külastab reedel Ühendriike ja kohtub Washingtonis president Joe Bideniga, kellega peaksid muu hulgas arutama Ukraina toetamist ja riigile loa andmist korraldada lääneriikidelt saadud relvadega rünnakuid sügaval Venemaal.

Biden ise on kinnitanud, et asjaga tegeletakse.

Kaugrünnakuid arutati juba kolmapäeval Kiievis USA ja Suurbritannia välisministrite Antony Blinkeni ja David Lammy visiidi ajal, kuid vähemalt siis veel selleks luba ei antud. Nüüd on kõigi pilgud suunatud Bideni ja Starmeri kohtumisele.

Ukraina on pikka aega taotlenud luba kasutada lääne rakette, et rünnata Venemaa sõjaväebaase, kust saadetakse teele pommitajad, mis ründavad Ukraina linnu.

Venemaa diktaator Vladimir Putin väitis neljapäeval, et kui lääs annab Ukrainale loa kasutada kaugmaarelvi sihtmärkide vastu sügaval Venemaal, siis tähendaks see sõda NATO ja Venemaa vahel.

"See muudaks väga tõsiselt selle konflikti olemust. See tähendaks, et NATO riigid on sõjas Venemaaga," seletas Putin.

"Kui see on nii, siis võttes arvesse konflikti olemuse muutust, peame me tegema kohaseid otsuseid lähtuvalt ohtudest, mis meile vastu vaatavad. Otsus lubada Kiievil anda õhulööke sügavale Venemaale on otsus selle kohta, kas NATO riigid on sõjalise konfliktiga otseselt seotud või mitte," väitis diktaator.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1220 sõdurit

Ukraina relvajõudude reedel esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 631 420 (võrdlus eelmise päevaga +1220);

- tankid 8671 (+18);

- jalaväe lahingumasinad 17 003 (+48);

- suurtükisüsteemid 18 061 (+52);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1185 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 945 (+0);

- lennukid 368 (+0);

- kopterid 328 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 15 113 (+80);

- tiibraketid 2591 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 24 560 (+79);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 3071 (+10).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.