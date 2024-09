Idapiiri väljaehitamiseks oleks 2025. aastal vaja 40 miljonit eurot

Läänemets rääkis ERR-ile, et ta on teinud valitsuse ettepaneku katta piiritaristu väljaehitamiseks mõeldud kulud täies mahus ehk siis 40 miljoni euro ulatuses. Selle alla ei kuulu mitte ainult füüsiline piiritara, vaid ka kõik muu, mis aitab piiri paremini valvata või ränderünnet tagasi tõrjuda.

Sisuliselt jaguneb ministri sõnul see summa kolmeks – tehnoloogilised seadmed, ligipääsuteed ja kommunikatsioonisüsteemid.

"Üks on tehnoloogiline pool. Saame vanemat tehnikat, mis me näiteks piiriehituse alguses paigaldasime, uuendada. Siis on ligipääsuteed, mis maksavad palju, aga võimaldavad paremat ja kiiremat reageerimist. Loogika on, et mitte üheski riigis see tara inimesi lõpuni kinni ei pea, vaid nad tulevad sealt läbi – me näeme seda ja peame siis kiiresti sellesse punkti reageerima," selgitas Läänemets. "Ühtlasi on selle summa sees ka teatud kommunikatsioonisüsteemide dubleerimine. Mida on vaja, need me kõik ehitame välja või on juba välja ehitatud, aga turvalisuse mõttes, kui meil tekib juurde vahendeid, siis me võiksime neid kommunikatsioonisüsteeme dubleerida, et kui neid püütakse häirida või hävitada, siis meil oleks varutoimimise võimalus olemas. Need ei ole kõige kriitilisemad vajadused, aga nad on olulised vajadused."

Eesti soovib luua piirile Venemaaga ka niinimetatud droonimüüri. See tähendab, et idapiir oleks kaetud tehnoloogiaga, mis on võimeline droone avastama ja tõrjuma.

Ühtlasi on räägitud reservväelastest koosneva kriisireservi loomisest, mis aitaks politseid ränderünde või siserahutuste korral. Praegu on rühmas 50 reservväelast, lähiaastatel on kavas suurendada see aga 1000-liikmeliseks.

Läänemets rääkis, et kui piiritaristu ehitamisele lisada veel droonimüür ja loodav kriisireserv, siis ulatub järgmisel aastal vajaminev summa juba 100 miljoni euroni. Ühtegi kokkulepet, millisel määral need vajadused katta, valitsuses veel ei ole.

"Ma arvan, et paari nädala jooksul me saame targemaks. Oleme põhimõtteliselt selle laiapindse riigikaitse investeeringute kava üle vaadanud. Meil on enam-vähem tunnetus olemas, et kuidas sellega võib minna. Seal on selline prioriteetide tabel ka olemas. Nüüd on küsimus, et kui palju on raha, kas me nendes prioriteetides teeme mõne asja osaliselt valmis või maksimumis valmis. See läbirääkimine seisab alles ees," märkis Läänemets.