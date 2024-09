Kui Keskerakond peaks liituma ECR-iga, lubab Toom jääda ALDE fraktsiooni

Euroopa Liidu tasandil on Keskerakond hetkel ALDE (Liberaalide ja demokraatide allianss) liige, mis omakorda kuulub Renew Europe fraktsiooni.

Kui Jaak Madison liitus 22. augustil Keskerakonnaga, teatas erakonna esimees Mihhail Kõlvart, et Keskerakonna juhatus tegi volikogule ettepaneku kaaluda fraktsioonilist kuuluvust Euroopa Parlamendis, valides fraktsiooni, mis peegeldab kõige paremini Keskerakonna tsentristlikku maailmavaadet ja Eesti rahvuslikke huve.

Kõlvart lisas, et Keskerakond seisab kindlalt selle eest, et kuigi keskkonnaküsimused on tähtsad, ei tohi rohepööre takistada Euroopa ja Eesti majanduse arengut. Koos Madisoniga antud pressikonverentsil tunnistas Kõlvart, et Keskerakonna põhipunktid on sarnasemad ECR-i kui ALDE-ga.

Jaak Madison kuulubki fraktsiooni ECR (Euroopa konservatiivid ja reformistid).

Nüüd, laupäeval toimuval Keskerakonna volikogul ongi päevakorras punkt Keskerakonna kuulumisest Euroopa Parlamendi poliitilistesse ühendustesse.

Jana Toom ütles ERR-ile, et ECR-iga liitumine ei oleks hea valik ja õige suund. Toomi sõnul kahtleb ta, kas ta on selle seisukohaga erakonnas enamuses.

"Mul on väga raske selle poliitilise grupiga suhestuda ausalt öeldes," ütles Toom.

Toom lubas ise ALDE fraktsiooni edasi jääda ja erakonna hukkamõistu ei karda.

"Ma olen juhatuse liige ja erakonna aseesimees. See ei tähenda, et ma olen kuidagi puutumatu, aga eks ma oskan oma seisukohti ka selgitada. Mul on neli komisjoni. Ma ei usu, et üheski teises fraktsioonis ma saaksin neli komisjoni. Ma olen ühes minu jaoks väga tähtsas komisjonis - sotsiaal- ja tööhõive komisjonis koordinaator, mis tähendab, et mina olen see inimene, kellest hakkab sõltuma suures osas Renew fraktsiooni sotsiaal- ja tööhõivepoliitika. Anda see ära oleks rumal, sest see, mis mul praegu on, ma olen selle välja teeninud aastatega selles fraktsioonis. Minna kuskile mujale alustama nullist, jagamata neid väärtusi, oleks ikka väga kummaline samm," rääkis Toom.

Toom näeb ise ALDE fraktsiooni jäädes ECR-iga liitumises ka positiivseid külgi.

"See kusjuures ei oleks isegi paha. Sellisel juhul Keskerakond oleks ainus erakond, kellel on nii-öelda käpp sees, mitte ühes, vaid kahes fraktsioonis," ütles ta.